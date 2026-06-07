به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، رئیس کل دادگستری کردستان گفت: با تلاش‌های مستمر صلح‌یاران و در چارچوب پویش «به عشق رهبر شهیدم می‌بخشم»، زمینه صلح و سازش در یک پرونده قصاص فراهم شد.

حجت الاسلام والمسلمین حسینی رئیس کل دادگستری کردستان اظهار داشت:در این پرونده با موضوع نزاع، صلح‌یار سنندجی، طی برگزاری جلسات متعدد با اولیای دم و انجام رایزنی‌های مستمر، آنان را به صلح و سازش دعوت و با بزرگواری و روحیه والای اولیای دم، فرد، محکوم به قصاص از اجرای حکم، رهایی یافت.

شیخی زاده نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی در جلسه بررسی مسائل و مطالبات ایثارگران این دو شهرستان‌ گفت:گفت:ایثارگرانی که دارای کارت ایثار هستند و هیچ‌گونه حقوق یا مزایایی از هیچ دستگاه و ارگانی دریافت نمی‌کنند، مشمول دریافت مستمری خواهند شد

در این نشست، موضوعات مرتبط با وضعیت معیشتی، خدمات حمایتی و روند رسیدگی به پرونده‌های ایثارگران مورد بررسی قرار گرفت.

فرماندار دیواندره در بازدید از دوقطعه در حال اجرای پروژه ملی کریدور شمالغرب به جنوب غرب در محدوده دیواندره به بیجار به طول بیش از 9 کیلومتر گفت : در صورت تامین اعتبار لازم ، این دو قطعه تا پایان سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

بیش از پنجاه درصد از مشترکان شرکت برق استان حداقل یک بار از سامانه برق من استفاده کرده اند

مدیر دفتر نظارت بر خدمات مشترکین شرکت توزیع برق استان کردستان باذبیان این مطلب گفت: این سامانه در راستای کاهش مراجعه حضوری مشترکان و مدیریت مصرف راه اندازی شده است.

فرمانده انتظامي قروه از کشف 3 هزار لیتر سوخت قاچاق به ارزش 27 میلیارد ریال "خبر داد.

سرهنگ مظفری گفت : در بازرسي از یک دستگاه تریلر کشنده در این شهرستان ۱۴ بشکه حاوی بیش از ۳ هزار لیتر سوخت قاچاق که به صورت ماهرانه ای در زیر بار کاه جاسازی شده بود، کشف و در این رابطه نیز ۲ نفر دستگير شدند.

دانش آموزان هنرستان کیمیا سنندج دستاوردهای هنری خود را در قالب نمایشگاهی در خانه کرد سنندج به معرض دید گذاشتند.

این نمایشگاه شامل ۲۰۰اثر در رشته های گرافیک عکاسی خیاطی و نقاشی تا دوشنبه هفته جاری دایر است.