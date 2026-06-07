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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رستم از آغاز برداشت گندم در سطح ۱۲ هزار هکتار از مزارع این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،اسماعیل بوستانی گفت: برداشت گندم در شهرستان رستم از اول خردادماه آغاز شده است و تا اوایل مردادماه ادامه دارد.
او ادامه داد: شش مرکز خرید شامل بخشهای خصوصی و تعاونی آماده تحویل گندم از کشاورزان در شهرستان رستم است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رستم به بارندگیهای مطلوب با پراکنش مناسب در سال زراعی جاری اشاره کرد و افزود: پیش بینی میشود بیش از ۳۵ هزار تن گندم از این مزارع برداشت و تحویل دولت شود.