به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،اسماعیل بوستانی گفت: برداشت گندم در شهرستان رستم از اول خردادماه آغاز شده است و تا اوایل مردادماه ادامه دارد.

او ادامه داد: شش مرکز خرید شامل بخش‌های خصوصی و تعاونی آماده تحویل گندم از کشاورزان در شهرستان رستم است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رستم به بارندگی‌های مطلوب با پراکنش مناسب در سال زراعی جاری اشاره کرد و افزود: پیش بینی می‌شود بیش از ۳۵ هزار تن گندم از این مزارع برداشت و تحویل دولت شود.