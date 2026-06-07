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مدیرکل راه و شهرسازی مازندران از آغاز عملیات اجرایی دو شهرک بزرگ دولتی در گهرباران و گلوگاه خبر داد و گفت: این دو شهرک ظرفیت اسکان بیش از ۱۵ هزار و ۴۰۰ خانوار را خواهند داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، جابر حسنزاده در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: تاکنون ۶ هزار و ۷۰۰ واحد در قالب طرح نهضت ملی مسکن در استان وارد مرحله ساخت شده است که از این تعداد یکهزار و ۱۳۰ واحد به متقاضیان تحویل شده و بیش از یکهزار و ۵۰۰ واحد دیگر نیز تا پایان سال جاری واگذار خواهد شد.
وی با اشاره به اجرای طرح شهرک گهرباران افزود: عملیات اجرایی این شهرک در زمینی به مساحت ۱۴۷ هکتار آغاز شده و پیشبینی میشود عملیات آمادهسازی اراضی آن تا پایان ماه آینده به اتمام برسد تا روند تخصیص زمین به متقاضیان آغاز شود.
مدیرکل راه و شهرسازی مازندران درباره شهرک گلوگاه نیز گفت: این شهرک در زمینی به وسعت ۱۰۶ هکتار جانمایی شده و فرآیند انتخاب پیمانکار آن از طریق سامانه مناقصات دولتی در حال انجام است.
حسنزاده با بیان اینکه این دو شهرک علاوه بر تأمین نیاز طرح نهضت ملی مسکن و اجرای قانون جوانی جمعیت، به عنوان ذخیره راهبردی زمین برای سالهای آینده استان محسوب میشوند، تصریح کرد: سازمان ملی زمین و مسکن مسئولیت آمادهسازی زیرساختها و خدمات روبنایی این شهرکها را بر عهده دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اشاره کرد و افزود: سال گذشته زمین مورد نیاز ۸۰۰ خانوار واجد شرایط تأمین و امسال نیز زمین ۲۰۰ خانوار در مردادماه و ۲۰۰ خانوار دیگر در آبانماه واگذار خواهد شد. همچنین برنامهریزی شده تا دهه فجر امسال وضعیت تمامی ۲ هزار و ۷۰۰ خانوار دارای شرایط تعیین تکلیف شود.
مدیرکل راه و شهرسازی مازندران ساماندهی بلندمرتبهسازی را از برنامههای مهم این ادارهکل عنوان کرد و گفت: مطالعات تخصصی و سطحبندی مناطق مختلف استان آغاز شده و طرح اولیه آن هفته آینده در شورای برنامهریزی و توسعه استان ارائه میشود تا ضوابط اجرایی متناسب با ظرفیتهای محیطی و شهری تدوین شود.
وی همچنین توسعه زیرساختهای حملونقل را از اولویتهای استان برشمرد و افزود: پیگیری اجرای پروژههای مهمی از جمله آزادراه قائمشهر ـ ساری با جدیت در دستور کار قرار دارد و بخش قابل توجهی از پروژههای عمرانی و حملونقل استان تا پایان سال و هفته دولت به بهرهبرداری خواهد رسید.