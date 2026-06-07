به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، دومین اردوی آماده‌سازی تیم‌های والیبال ساحلی زیر ۱۸ سال کشور در استان گلستان شهرستان آق قلا آغاز شد.

ورزشکاران خود را برای حضور شایسته در رقابت‌های جهانی هلند آماده می‌کنند و اردوی بعدی بلافاصله پس از پایان اردوی آق قلا، در استان گلستان و شهرستان بندر ترکمن ادامه خواهد یافت.

صابر هوشمند به عنوان مربی، آرش وکیلی (کمک مربی)، خلیل سلجوقی (بدنساز)، عثمان دوگونچی (سرپرست اردو) و علی نصیری به عنوان آنالیزور ملی پوشان ساحلی را در این اردو‌ها همراهی خواهند کرد.

کارن نوروزی، وهاب اونق، اسماعیل نیازمحمدی، امیررضا جمشیدی، امین وکیلی و سهیل کُر بازیکنان دعوتی به این مرحله از تمرینات تیم والیبال ساحلی زیر ۱۸ سال هستند.

تیم والیبال ساحلی زیر ۱۸ سال ایران در مسابقات جهانی هلند شرکت می‌کند که ۱۷ تا ۲۱ تیر برگزار خواهد شد. این تیم با حمایت و دستور ویژه سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال قبل از مسابقات جهانی برای آماده سازی بهتر و کسب تجربه بیشتر در مسابقات تور جهانی فیوچرز بالکسیر ترکیه (۴ تا ۷ تیر) شرکت می‌کند.