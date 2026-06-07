نامدار صیادی گفت:۱۲۴ هکتار گلخانه در لرستان وجود دارد که ۲۰ هکتار آن به کشت گل رز اختصاص یافته است. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: از هر هکتار گلخانه گل رز سالانه ، یک میلیون شاخه گل برداشت می‌شود و سالانه بیش از ۲۰ میلیون شاخه گل رز به ارزش یک همت در گلخانه های استان برداشت و روانه بازار می‌شود.

وی با بیان اینکه هر هکتار گلخانه به طور متوسط زمینه ی اشتغال بیش از ۱۵ نفر را فراهم می‌کند، گفت:حمایت از توسعه ی گلخانه‌ها، به‌ویژه در بخش تولید گل‌های زینتی، نقش مهمی در رونق اقتصادی، افزایش بهره‌وری و توسعه ی اشتغال استان ایجاد می کند.





گلخانه آقای کشوری در منطقه ی گردشگری تاف، در ۲۵ کیلومتری شهر خرم‌آباد با تولید روزانه بیش از یک‌هزار و ۶۰۰ شاخه گل رز، عملکرد موفقی در این زمینه داشته و برای بیش از ۱۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است.





