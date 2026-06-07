تولید سالانه ۲۰ میلیون شاخه گل رز در لرستان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از تولید سالانه ۲۰ میلیون شاخه گل رز در گلخانه های استان خبر داد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: از هر هکتار گلخانه گل رز سالانه ، یک میلیون شاخه گل برداشت میشود و سالانه بیش از ۲۰ میلیون شاخه گل رز به ارزش یک همت در گلخانه های استان برداشت و روانه بازار میشود.
وی با بیان اینکه هر هکتار گلخانه به طور متوسط زمینه ی اشتغال بیش از ۱۵ نفر را فراهم میکند، گفت:حمایت از توسعه ی گلخانهها، بهویژه در بخش تولید گلهای زینتی، نقش مهمی در رونق اقتصادی، افزایش بهرهوری و توسعه ی اشتغال استان ایجاد می کند.
گلخانه آقای کشوری در منطقه ی گردشگری تاف، در ۲۵ کیلومتری شهر خرمآباد با تولید روزانه بیش از یکهزار و ۶۰۰ شاخه گل رز، عملکرد موفقی در این زمینه داشته و برای بیش از ۱۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است.