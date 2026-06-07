به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ در این مراسم، آیت الله عاملی با تأکید بر حضور عقلانی و جدی در فضای مجازی و با بیان اینکه دارالارشاد، سایت شخصی نیست گفت: ما به دنبال جریان سازی و اطلاع رسانی عمیق و ارزشمند برای مردم منطقه هستیم.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل با اشاره به نقش تاریخی و حیاتی سلسله صفویه و اردبیل در تثبیت مکتب تشیع و ایجاد ایران یکپارچه افزود: انقلاب و عزت ما با شاه اسماعیل صفوی گره خورده و با استفاده از این ظرفیت، درصدد تقویت مراودات فرهنگی با همسایگان خود هستیم.