به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مجمع عمومی سالانه انجمن حمایت از زندانیان مهاباد با هدف بررسی وضعیت معیشتی خانواده‌های مددجویان و جلب مشارکت‌های مردمی برگزار شد. در این نشست، علاوه بر جمع‌آوری کمک‌های نقدی خیران، بر تغییر نگرش جامعه نسبت به خانواده‌های زندانیان و لزوم توانمندسازی آنان از طریق آموزش و مهارت‌آموزی تأکید شد.

در این مراسم، جواد بنایی، رئیس دادگستری مهاباد، ضمن اشاره به اهمیت حمایت از این قشر آسیب‌پذیر، اظهار کرد: آموزش، مهارت‌آموزی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، از مهم‌ترین راهکارهای توانمندسازی خانواده‌های زندانیان به شمار می‌رود که باید در اولویت برنامه‌های انجمن قرار گیرد.

همچنین ماموستا عبدالسلام امامی، امام جمعه مهاباد، با تأکید بر جایگاه والای کمک به نیازمندان در آموزه‌های دینی، خواستار اصلاح نگاه عمومی نسبت به خانواده‌های زندانیان شد و این اقدام را گامی مؤثر در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی دانست.

محمدصادق امیرعشایری، فرماندار ویژه مهاباد نیز در این نشست با تقدیر از فعالیت‌های خیرخواهانه در شهرستان، از تمامی نیکوکاران خواست تا با افزایش حمایت‌های مادی و معنوی، مسئولان را در راستای بهبود شرایط زندگی خانواده‌های زندانیان یاری کنند.

در حاشیه این نشست، شهرام احمدی‌زاد، از نیکوکاران فعال در این حوزه، به تلاش‌های مستمر برای کاهش مشکلات معیشتی، آموزشی و اجتماعی این خانواده‌ها اشاره کرد و بر تداوم این مسیر با همراهی خیران تأکید ورزید.

گفتنی است، در پایان این مجمع عمومی، پس از برگزاری انتخابات و با رأی اعضا، دو نفر به عنوان بازرس انجمن حمایت از زندانیان مهاباد انتخاب شدند تا بر روند فعالیت‌های این انجمن نظارت کنند.