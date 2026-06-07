جام والیبال زنان آسیا؛ نتایج روز دوم، برنامه سومین روز
تیمهای ویتنام، چین تایپه، استرالیا، قزاقستان و کره جنوبی در دومین روز جام والیبال زنان آسیا مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، جام والیبال زنان آسیا از شنبه ۱۶ خرداد در شهر کاندون فیلیپین آغاز شده است و به مدت ۹ روز با حضور ۱۲ تیم پیگیری میشود.
در دومین روز این رقابتها تیمهای ویتنام، چینتایپه، استرالیا، قزاقستان و کره جنوبی مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند که نتیجه کامل این دیدارها به شرح زیر است:
ویتنام ۳ – هنگ کنگ صفر (۲۵ بر ۹، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۱۱)
چین تایپه ۳ – قرقیزستان صفر (۲۵ بر ۱۴، ۲۵ بر ۱۱ و ۲۵ بر ۱۷)
فیلیپین ۲ – استرالیا ۳ (۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۱۸، ۱۵ بر ۲۵ و ۱۱ بر ۱۵)
قزاقستان ۳ – اندونزی صفر (۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۱۹)
ازبکستان صفر – کره جنوبی ۳ (۱۱ بر ۲۵، ۱۴ بر ۲۵ و ۱۵ بر ۲۵)
جدول دو گروه مقدماتی این رقابتها در پایان روز دوم مسابقات به شکل زیر است:
گروه اول:
۱- کره جنوبی دو برد و ۶ امتیاز
۲- فیلیپین یک برد و ۴ امتیاز
۳- چین تایپه یک برد و سه امتیاز
۴- استرالیا یک برد و دو امتیاز
۵- ازبکستان بدون برد و امتیاز
۶- قرقیزستان بدون برد و امتیاز
گروه دوم:
۱- ویتنام دو برد و ۶ امتیاز
۲- قزاقستان دو برد و ۶ امتیاز
۳- اندونزی یک برد و ۳ امتیاز
۴- ایران بدون برد و امتیاز
۵- هنگ کنگ بدون برد و امتیاز
۶- لبنان بدون برد و امتیاز
سومین روز مرحله مقدماتی این رقابتها فردا (دوشنبه ۱۸ خرداد) با پنج دیدار پیگیری میشود که برنامه آن به وقت تهران به شرح زیر است:
ساعت ۴:۳۰ لبنان – هنگ کنگ
ساعت ۷:۳۰ ایران – قزاقستان
ساعت ۱۰:۳۰ فیلیپین – قرقیزستان
ساعت ۱۳:۳۰ ویتنام – اندونزی
ساعت ۱۶:۳۰ چین تایپه – استرالیا