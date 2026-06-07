تیم‌های ویتنام، چین تایپه، استرالیا، قزاقستان و کره جنوبی در دومین روز جام والیبال زنان آسیا مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، جام والیبال زنان آسیا از شنبه ۱۶ خرداد در شهر کاندون فیلیپین آغاز شده است و به مدت ۹ روز با حضور ۱۲ تیم پیگیری می‌شود.

در دومین روز این رقابت‌ها تیم‌های ویتنام، چین‌تایپه، استرالیا، قزاقستان و کره جنوبی مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند که نتیجه کامل این دیدار‌ها به شرح زیر است:

ویتنام ۳ – هنگ کنگ صفر (۲۵ بر ۹، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۱۱)

چین تایپه ۳ – قرقیزستان صفر (۲۵ بر ۱۴، ۲۵ بر ۱۱ و ۲۵ بر ۱۷)

فیلیپین ۲ – استرالیا ۳ (۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۱۸، ۱۵ بر ۲۵ و ۱۱ بر ۱۵)

قزاقستان ۳ – اندونزی صفر (۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۱۹)

ازبکستان صفر – کره جنوبی ۳ (۱۱ بر ۲۵، ۱۴ بر ۲۵ و ۱۵ بر ۲۵)

جدول دو گروه مقدماتی این رقابت‌ها در پایان روز دوم مسابقات به شکل زیر است:

گروه اول:

۱- کره جنوبی دو برد و ۶ امتیاز

۲- فیلیپین یک برد و ۴ امتیاز

۳- چین تایپه یک برد و سه امتیاز

۴- استرالیا یک برد و دو امتیاز

۵- ازبکستان بدون برد و امتیاز

۶- قرقیزستان بدون برد و امتیاز

گروه دوم:

۱- ویتنام دو برد و ۶ امتیاز

۲- قزاقستان دو برد و ۶ امتیاز

۳- اندونزی یک برد و ۳ امتیاز

۴- ایران بدون برد و امتیاز

۵- هنگ کنگ بدون برد و امتیاز

۶- لبنان بدون برد و امتیاز

سومین روز مرحله مقدماتی این رقابت‌ها فردا (دوشنبه ۱۸ خرداد) با پنج دیدار پیگیری می‌شود که برنامه آن به وقت تهران به شرح زیر است:

ساعت ۴:۳۰ لبنان – هنگ کنگ

ساعت ۷:۳۰ ایران – قزاقستان

ساعت ۱۰:۳۰ فیلیپین – قرقیزستان

ساعت ۱۳:۳۰ ویتنام – اندونزی

ساعت ۱۶:۳۰ چین تایپه – استرالیا