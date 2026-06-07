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رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور از ضرورت استفاده از ظرفیتهای بومی و فرهنگی در توسعه صنعت مد و لباس خبر داد و گفت: ظرفیتهای فرهنگی و هویتی کشور میتواند مبنای تولید و توسعه محصولات متناسب با فرهنگ ایرانی ـ اسلامی باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جلسه کارگروه ساماندهی مد و لباس استان آذربایجان غربی امروز با حضور دکتر محسن گرجی رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، معاونان استاندار، نمایندگان اعضای حقوق کارگروه ساماندهی مد و لباس، مدیران اجرایی، نمایندگان بخش خصوصی، فعالان هنر-صنعت مد و لباس و جمعی از دانشگاهیان استان برگزار شد.
دکتر محسن گرجی در این نشست با تشکر و قدردانی از مسئولان استان و دستاندرکاران برگزاری جلسه، برای همراهی و میزبانی مسئولان آذربایجان غربی، گفت: این استان از ظرفیتهای قابل توجهی در حوزه صنعت، موقعیت جغرافیایی، مرزهای بینالمللی و همکاری میان دستگاههای اجرایی برخوردار است.
وی با اشاره به ظرفیتهای صنعتی استان افزود: مجموعههای فعال در حوزه نساجی و پوشاک، بهویژه در بخش تولید پارچه و پوشاک جین، از ظرفیتهای مهم آذربایجان غربی به شمار میروند و میتوانند در توسعه صنعت پوشاک کشور نقشآفرینی کنند.
رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور همچنین به ظرفیتهای موجود در حوزه نوآوری، دانشگاهی و رویدادهای تخصصی استان اشاره کرد و گفت: برگزاری رویدادهایی همچون «مهرآذین» و «دیباذین» و همچنین فعالیت مراکز نوآوری، زمینه مناسبی برای شناسایی و حمایت از استعدادهای حوزه مد و لباس فراهم کرده است.
گرجی با تشریح مأموریتهای کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور اظهار داشت: این کارگروه بر اساس قانون ساماندهی مد و لباس کشور و با مشارکت دستگاههای عضو، وظیفه سیاستگذاری، هماهنگی و حمایت از ظرفیتهای حوزه مد و لباس را بر عهده دارد.
وی با تأکید بر رویکرد حمایتی کارگروه، تصریح کرد: نگاه ما در کارگروه، کمک به رشد و توسعه ظرفیتهای موجود از طریق شبکهسازی، ایجاد ارتباط میان فعالان، حمایت از رویدادها و بهرهگیری از ظرفیت شتابدهندهها و مراکز نوآوری است.
رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور همچنین از «ضرورت استفاده از ظرفیتهای بومی و فرهنگی در توسعه صنعت مد و لباس» گفت و افزود: ظرفیتهای فرهنگی و هویتی کشور میتواند مبنای تولید و توسعه محصولات متناسب با فرهنگ ایرانی ـ اسلامی باشد؛ بنابراین گزارش، در این نشست موضوعاتی از جمله توسعه زیستبوم مد و لباس استان، تقویت مرکز نوآوری، حمایت از رویدادهای تخصصی، شبکهسازی صنعتی، ایجاد زمینههای همکاری میان فعالان صنعت و بررسی ظرفیتهای صادراتی استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین حاضران در جلسه دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره ایجاد صندوق توسعه صنعت مد و لباس در استان، برگزاری رویدادهای استارتآپی، توسعه زنجیره کسبوکار مد و لباس، حمایت از برندهای بومی و گسترش فعالیتهای بینالمللی ارائه کردند.