به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمدجواد رضایی کشتی‌گیر قمی و عضو تیم ملی کشتی فرنگی ایران، در رقابت‌های رتبه‌بندی اتحادیه جهانی کشتی به میزبانی اولان‌باتور مغولستان موفق به کسب مدال نقره وزن ۷۲ کیلوگرم شد.

رضایی در مراحل مقدماتی و نیمه‌نهایی، با غلبه بر حریفان خود راهی دیدار فینال شد.

وی در مسابقه پایانی مقابل دانیال سهرابی دیگر ملی‌پوش کشورمان قرار گرفت و پس از رقابتی نزدیک، با نتیجه ۸ بر ۵ شکست خورد تا عنوان نایب‌قهرمانی این رقابت‌ها را از آن خود کند.