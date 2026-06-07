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محمدجواد رضایی فرنگی کار قمی با کسب مدال نقره وزن ۷۲ کیلوگرم نایبقهرمان رقابتهای رتبهبندی اتحادیه جهانی کشتی به میزبانی مغولستان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمدجواد رضایی کشتیگیر قمی و عضو تیم ملی کشتی فرنگی ایران، در رقابتهای رتبهبندی اتحادیه جهانی کشتی به میزبانی اولانباتور مغولستان موفق به کسب مدال نقره وزن ۷۲ کیلوگرم شد.
رضایی در مراحل مقدماتی و نیمهنهایی، با غلبه بر حریفان خود راهی دیدار فینال شد.
وی در مسابقه پایانی مقابل دانیال سهرابی دیگر ملیپوش کشورمان قرار گرفت و پس از رقابتی نزدیک، با نتیجه ۸ بر ۵ شکست خورد تا عنوان نایبقهرمانی این رقابتها را از آن خود کند.