علی اکبر ولایتی رئیس هیئت مؤسس و هیئت امنای دانشکاه آزاد اسلامى در پیامی به همایش «یادمان کودکان میناب» گفت: این همایش آغاز یک عزم جمعى براى تدوین ساز و کارهاى بازدارنده، پیگیری حقوقى جدى‌تر و گسترش فرهنگی که در آن کودک و معلم و مدرسه قداست و حرمت حقیقى دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دکتر علی‌اکبر ولایتی رئیس هیئت مؤسس و هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی به مناسبت برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی کودکان قربانی جنگ «یادمان شهدای میناب» در دانشگاه آزاد اسلامی پیامی صادر کرد.

پیام دکتر ولایتی توسط مهدی نوید ادهم دبیر کل هیئت موسس و هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی قرائت شد.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم اللّه الرحمن الرحیم

حضرات سفرا و نمایندگان محترم کشورهاى دوست، متفکران، صاحب نظران، فعالان حقوق بشر، استادان گرامی دانشگاه، بانوان و آقایان گرامى.

روز جهانى کودکان بى‌گناه قربانى تهاجم و خشونت که هر ساله در چهارم ژوئن (۱۵ خردادماه) بزرگ داشته مى‌شود، یادآور جنایات رژیم صهیونیستى در سال ۱۹۸۲ علیه شهروندان و بخصوص کودکان بى‌گناه لبنانى وفلسطینى است. روزى که بیش از پنج هزار کودک بى‌گناه و مظلوم توسط رژیم کودک‌کش صهیونیستى به شهادت رسیدند.

اکنون و پس از ۴۴ سال از آن جنایت، دژخیم ستمکار آمریکایى و رژیم پوشالى صهیونیسم در اقدامى مشابه، ۱۶۸ کودک ایرانى را در مدرسه شجره طیبه میناب به همراه معلمان خود شهادت رسانده‌اند. کودکانى که به مدرسه آمده بودند تا با فراگیرى علم و دانش و اخلاق، آینده‌اى درخشان و زندگی صلح آمیزى را براى خود و جامعه خویش برپا نمایند.

قتل عام کودکان بى‌گناه باهر معیار الهى و انسانى جنایتى نابخشودنى است. على‌الخصوص زمانى که مجریان این جنایت وحشیانه به آن اقرار مى‌کنند و با گردن افراخته آن را از لوازم یک جنگ تحمیلى به مرکز بیدارى اسلامى که افتخار جهان اسلام است انجام مى‌دهند. نکته بسیار مهم این است که این رئیس جمهور فاسد آمریکا که جزء بى‌آبرو‌ترین رؤساى کشورهاى دنیا در طول تاریخ و عرض جغرافیایى مى‌باشد، مدعى است که این حمله شکست خورده به جمهورى اسلامى ایران براى دفاع از حقوق بشر مى‌باشد.

آن روزى که جهان غرب تلاش کرد تحت عنوان رنسانس به معناى رهایى انسان از تعبد به خداوند تبارک و تعالى، به فلسفه شرک آلود دوران یونان و روم قدیم بازگردد و گفتند دوره حاکمیت آسمان بر زمین سر آمده و انسان سرنوشت خود را خود در دست مى‌گیرد و براى تحقق آن نظریه پردازى کردند، باید انتظار چنین جنایاتى را مى داشتند.

در این زمینه نظریه فروید یهودى در تبیین رفتارهاى انسانى مبتنى بر عقده ادیپ و غریزه جنسى اولین نشانه بازگشت به افکار شرک آلود در یونان قدیم بود که حتى مناسبات پدر با دختر و یا مادر با پسر خود را از منظر روابط جنسى تحلیل مى کند و یا نظریه لامارک فرانسوى و داروین انگلیسى که منشا حیات را ذره آمیب مى داند که از فضا به زمین پرتاب شده و طى میلیارد‌ها سال به انسان تبدیل شده است. به تعبیر دکتر سید حسین نصر استاد دانشگاه هاروارد در آمریکا نظریه داروین مانند وحى منزل است که نقد علمى آن موجب محرومیت از مواهب زندگی پژوهشى و اجتماعى مى شود.

امروزه کسانى در آمریکا و برخى از کشورهاى غربى و حتى جهان سوم حکمرانى مى‌کنند که پدیده شرم آور جزیره اپستین را در کارنامه خود دارند که در تاریخ بشر و حتى در بین حیوانات بى‌سابقه است.

در نهایت و در یک کلمه به عرض مى رسانم در غرب با منشا تفکر یونانى و رومى، معنویت ایثار فتوت جوانمردى براى خدا مطرح نبوده و از خود گذشتگی براى رسیدن به خدا رشد نکرده است.

جمهورى اسلامى ایران با تاکید بر آموزه هاى اسلامى، میراث غنى فرهنگی و تمدنى چندین هزار ساله و تعهدات بین المللى خود، برگزارى این همایش را فرصتى مى داند تا نداى دادخواهى کودکان بى‌گناه سرزمین خود و سایر کشورهاى تحت ظلم و تعدى، به ویژه غزه قهرمان و لبنان مقاوم را در سراسر گیتی طنین انداز نماید و فریاد ضرورت صیانت از مدارس و محیط هاى علمى و یژوهشى را به گوش جهانیان برساند.

بنده به عنوان فردى که سالیان طولانى وزیر امور خارجه کشورى بوده‌ام که قربانى جنگ و تحریم و خشونت بیگانگان بوده است اعلام مى دارم؛ کودکان، خط قرمز مشترک بشریت‌اند. چه در ایران چه در غزه و لبنان، چه در افغانستان و سودان و چه در هر گوشه دیگر از جهان، هر کودک که در جنگ کشته مى شود، به مثابه کشته شدن تمام فرزندان بشریت است؛ لذا امروز، از سنگر مقدس دانشگاه آزاد اسلامى، از شما حضار محترم مى‌خواهم این همایش را نه پایان، بلکه آغاز یک عزم جمعى بدانید، عزمى براى تدوین ساز و کارهاى بازدارنده، پیگیری حقوقى جدى‌تر و گسترش فرهنگی که در آن کودک و معلم و مدرسه قداست و حرمت حقیقى دارند.

جمهورى اسلامى ایران آماده است در این مسیر در چارچوب همکارى هاى چند جانبه، نقش فعال و سازنده ایفا نماید و براى تحقق این مهم دست شما را به گرمی مى‌فشارد.

على اکبر ولایتى

رئیس هیئت مؤسس و هیئت امنای دانشکاه آزاد اسلامى