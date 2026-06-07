پخش زنده
امروز: -
سومین جشنواره گلابگیری در روستای گردشگری شرگه شهرستان بانه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بانه اظهار کرد: جشنواره گلابگیری شرگه یکی از رویدادهای شاخص گردشگری شهرستان است که با هدف معرفی ظرفیتهای گردشگری کشاورزی و تقویت پیوند میان تولید، فرهنگ و گردشگری برگزار میشود.
سعدالله عزیزی افزود: روستای شرگه به دلیل شرایط اقلیمی مناسب و توسعه باغات گل محمدی، به یکی از قطبهای تولید این محصول در شهرستان تبدیل شده و برگزاری این جشنواره نقش مهمی در معرفی توانمندیهای محلی دارد.
رئیس اداره میراثفرهنگی بانه با تأکید بر اهمیت گردشگری کشاورزی گفت: این نوع رویدادها علاوه بر حفظ آیینهای سنتی و انتقال دانش بومی، به رونق اقتصاد روستاها و افزایش حضور گردشگران کمک میکند.
وی ادامه داد: جشنواره گلابگیری شرگه در فهرست رویدادهای گردشگری کشور ثبت شده و تلاش میشود در سالهای آینده با تقویت زیرساختها، گستردهتر برگزار شود.