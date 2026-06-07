پخش زنده
امروز: -
مدیر جهاد کشاورزی اندیمشک با اشاره به آغاز برداشت ذرت علوفهای بهاره از مزارع این شهرستان، گفت: پیش بینی می شود ۳۶۰ هزار تن محصول برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدجعفر آفرین با بیان اینکه عملیات برداشت ذرت علوفهای بهاره از سطح ۶ هزار هکتار از مزارع اندیمشک آغاز شده است، اظهار داشت: پیش بینی میشود ۳۶۰ هزارتن علوفه سبز با قابلیت سیلویی از این میزان سطح زیر کشت برداشت شود.
وی ادامه داد: این میزان تولید چشمگیر علاوه بر گردش مالی و اشتغال پایدار بیش از ۶۰۰ نفر بصورت مستقیم و تعداد ۲۵۰ نفر بصورت غیر مستقیم اندیمشک را به یکی از قطبهای اصلی تولید علوفه در کشور تبدیل کرده و تقریباً تمام محصول برداشتشده به استانهای تهران، قم، کرج، قزوین و خراسان رضوی و سایتهای بسته بندی علوفه سیلاژ سایر نقاط کشور صادر میشود و این موفقیت نشاندهنده توانمندیهای کشاورزی اندیمشک در تأمین نیازهای دامی کشور است.
آفرین بیان داشت: با توجه به اهمیت تأمین علوفه و خوراک دام مورد نیاز دامداریها در راستای تأمین پروتئین مورد نیاز جامعه، تأمین امنیت غذایی و رونق اقتصادی، ذرت علوفهای در شهرستان حوزه مراکز خدمات لور و آزادی کشت شده است.