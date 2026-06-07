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مدیرکل طرحهای ملی و فراگیر جوانان وزارت ورزش و جوانان و رئیس هیات ایرانی اعزامی به اجلاس جوانان سازمان همکاری شانگهای در شهر بیشکک، دستاوردها و پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران را در حوزه توانمندسازی جوانان، کارآفرینی، نوآوری و مشارکت اجتماعی تشریح کرد.
اعظم کریمی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به ظرفیتهای گسترده جوانان در کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، بر ضرورت توسعه همکاریهای چندجانبه، تبادل تجربیات موفق، حمایت از استارتاپها و کسبوکارهای نوآورانه جوانان و ایجاد شبکههای مشترک میان فعالان جوان کشورهای عضو تأکید کرد.
کریمی همچنین با معرفی برخی از برنامهها و اقدامات جمهوری اسلامی ایران در زمینه مهارتآموزی، اشتغال، کارآفرینی اجتماعی و مشارکت سازمانهای مردمنهاد جوانان، پیشنهاد کرد سازکارهای عملیاتی مشترکی برای انتقال دانش، توسعه فناوریهای نوین و اجرای طرح های مشترک جوانان در سطح منطقه طراحی و اجرا شود.
مدیرکل طرحهای ملی و فراگیر جوانان وزارت ورزش و جوانان در ادامه، بهرهگیری از توانمندیهای علمی و فناورانه جوانان، توسعه همکاریهای فرهنگی و تقویت دیپلماسی جوانان را از مهمترین راهکارهای تحکیم روابط میان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برشمرد.
وی ابراز امیدواری کرد که از طریق تعاملات سازنده و همکاریهای مستمر، زمینههای بیشتری برای نقشآفرینی جوانان در توسعه پایدار، صلح، دوستی و پیشرفت کشورها فراهم شود.