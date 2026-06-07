معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی:
حل چالش های زیست محیطی بدون مشارکت مردم امکان پذیر نیست
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه حل چالشهای زیست محیطی تنها با اقدامات اداری امکانپذیر نیست گفت:حفاظت از محیط زیست نیازمند اجماع اجتماعی و نهادینه سازی فرهنگ مسئولیت پذیری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،
محمدزاده در جلسه هماهنگی کمیتههای شورای فرهنگ عمومی آذربایجان شرقی با محوریت ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط زیست و صیانت از ارزشها و سرمایههای اجتماعی جنگ اخیر در قالب کارگروه دفاع ملی با اشاره به گستردگی چالشهای زیست محیطی اظهار کرد:از بحران آب تا آلودگیها و پسماندهای انسانی، محیط زیست امروز به یکی از مهمترین دغدغههای جوامع تبدیل شده و حل این مسائل صرفاً با دستورالعملهای اداری و اقدامات الزامآور امکان پذیر نیست.
وی افزود: حفاظت از محیط زیست بیش از هر چیز به فرهنگ سازی و باور عمومی نیاز دارد. اگر چه در سالهای اخیر گامهای مثبتی در زمینه ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست برداشته شده است، اما تا نهادینه شدن رفتارهای مسئولانه در این حوزه فاصله وجود دارد و این موضوع لزوم تقویت برنامههای فرهنگی را دوچندان میکند.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر نقش آموزش در ارتقای فرهنگ زیست محیطی، خواستار تدوین برنامههای مشترک میان سازمان حفاظت محیط زیست و آموزش و پرورش به عنوان مهمترین کانون آموزشی کشور برای ارائه آموزشهای موثر و پایدار شد.
وی همچنین بر استفاده از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد و بهره گیری از تجربیات موفق سایر کشورها در حوزه فرهنگ سازی محیط زیست تاکید کرد و گفت:دستیابی به اهداف زیست محیطی بدون مشارکت عمومی و هم افزایی دستگاههای اجرایی امکان پذیر نخواهد بود.
محمدزاده با اشاره به تشکیل کارگروه دفاع ملی به عنوان یکی از کمیتههای شورای فرهنگ عمومی بر نقش این کارگروه در تبیین صحیح روایتهای جنگ تحمیلی سوم و صیانت از انسجام ملی تاکید کرد.
وی افزود: کارگروه دفاع ملی باید ضمن مستندسازی و روایت دقیق این مقطع تاریخی، راهکارهای لازم برای حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی ایجاد شده، مقابله با روایتهای تحریف شده و انتقال ارزشهای ملی و فرهنگی آن به نسلهای آینده را در دستور کار قرار دهد.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد:انسجام ملی، همبستگی اجتماعی و روحیه مشارکت و مسئولیت پذیری شکل گرفته در جریان جنگ سرمایهای ارزشمند برای کشور است که صیانت و تقویت آن باید به عنوان یک اولویت فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.