دوره‌های ارتقای مهارت امداد و نجات و آموزش کمک‌های اولیه با هدف «هر ایرانی یک امدادگر» و «هر خانه یک پایگاه امداد و نجات»، به همت خانه برکت احسان در مساجد و محله‌های مختلف مهاباد در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، این دوره‌ها با هدف افزایش آمادگی عمومی، توانمندسازی خانواده‌ها و تقویت فرهنگ همدلی و مشارکت اجتماعی، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار شهرستان مهاباد برگزار می‌شود.

در این برنامه‌ها، کودکان، نوجوانان، بانوان و آقایان با اصول اولیه امدادرسانی، کمک‌های اولیه و مهارت‌های ضروری در شرایط بحرانی آشنا می‌شوند؛ آموزش‌هایی که به گفته مسئولان برگزارکننده، می‌تواند نقش مهمی در ارتقای تاب‌آوری اجتماعی و افزایش آمادگی محله‌ها ایفا کند.

مبینای ۱۱ ساله نیز یکی از شرکت‌کنندگان این دوره‌هاست که می‌گوید در روزهایی که مردم ایران در برابر تهدیدها و چالش‌ها همدل و هم‌مسیر هستند، او هم می‌خواهد سهمی در این مسیر داشته باشد.

کیوان آلوسی، مسئول خانه برکت احسان منطقه اصحابه سفید، با اشاره به برگزاری این دوره‌ها در مساجد مناطق کمتر برخوردار مهاباد، هدف از اجرای این طرح را گسترش آموزش‌های امدادی در سطح خانواده‌ها و محلات عنوان کرد.

به گفته برگزارکنندگان، این برنامه‌ها علاوه بر آموزش دانش‌آموزان، با محوریت ارتقای مهارت‌های امداد و نجات برای بانوان و آقایان نیز دنبال می‌شود تا هر خانه بتواند در مواقع نیاز، به یک پایگاه امدادرسانی تبدیل شود.

استمرار چنین برنامه‌هایی جلوه‌ای از همدلی، مسئولیت‌پذیری و آمادگی جمعی است که می‌تواند نقش مؤثری در تقویت انسجام اجتماعی و حمایت از یکدیگر در شرایط مختلف داشته باشد.