طرح درزگیری و‌نگهداری رویه آسفالت محور ارومیه به اشنویه با اعتبار ۳۷ میلیارد ریال اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل دفتر نگهداری رویه و ابنیه فنی راه سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در جریان سفر به آذربایجان غربی، با همراهی معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی از پروژه درزگیری و نگهداری رویه آسفالت محور ارومیه - اشنویه بازدید و از نزدیک در جریان روند اجرای عملیات قرار گرفت.

در این بازدید، آخرین وضعیت اجرای طرح، کیفیت عملیات درزگیری و اقدامات انجام شده برای افزایش دوام و ماندگاری روسازی راه مورد بررسی قرار گرفت.

این طرح با اعتباری بالغ بر ۳۷ میلیارد ریال در سطح استان آذربایجان غربی در حال اجراست و با هدف حفظ و ارتقای کیفیت روسازی، جلوگیری از نفوذ آب به لایه‌های زیرین راه، کاهش هزینه‌های نگهداری در آینده و افزایش ایمنی و آرامش تردد کاربران جاده‌ای اجرا می‌شود.

درزگیری به‌عنوان یکی از مؤثرترین روش‌های نگهداری پیشگیرانه راه‌ها، نقش مهمی در جلوگیری از گسترش ترک‌ها، افزایش عمر مفید آسفالت و حفظ سرمایه‌های ملی در بخش راه ایفا می‌کند.

اجرای به‌موقع این عملیات ضمن کاهش آسیب‌های ناشی از شرایط جوی، موجب بهبود سطح خدمت‌رسانی محورهای مواصلاتی و ارتقای ایمنی سفرها می‌شود.