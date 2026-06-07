پخش زنده
امروز: -
طرح درزگیری ونگهداری رویه آسفالت محور ارومیه به اشنویه با اعتبار ۳۷ میلیارد ریال اجرا می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل دفتر نگهداری رویه و ابنیه فنی راه سازمان راهداری و حملونقل جادهای در جریان سفر به آذربایجان غربی، با همراهی معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی از پروژه درزگیری و نگهداری رویه آسفالت محور ارومیه - اشنویه بازدید و از نزدیک در جریان روند اجرای عملیات قرار گرفت.
در این بازدید، آخرین وضعیت اجرای طرح، کیفیت عملیات درزگیری و اقدامات انجام شده برای افزایش دوام و ماندگاری روسازی راه مورد بررسی قرار گرفت.
این طرح با اعتباری بالغ بر ۳۷ میلیارد ریال در سطح استان آذربایجان غربی در حال اجراست و با هدف حفظ و ارتقای کیفیت روسازی، جلوگیری از نفوذ آب به لایههای زیرین راه، کاهش هزینههای نگهداری در آینده و افزایش ایمنی و آرامش تردد کاربران جادهای اجرا میشود.
درزگیری بهعنوان یکی از مؤثرترین روشهای نگهداری پیشگیرانه راهها، نقش مهمی در جلوگیری از گسترش ترکها، افزایش عمر مفید آسفالت و حفظ سرمایههای ملی در بخش راه ایفا میکند.
اجرای بهموقع این عملیات ضمن کاهش آسیبهای ناشی از شرایط جوی، موجب بهبود سطح خدمترسانی محورهای مواصلاتی و ارتقای ایمنی سفرها میشود.