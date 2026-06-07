نمایشگاه عکس «ایران من، سرای من» با هدف به تصویر کشیدن جلوه‌های ناب طبیعت و فرهنگ اقلیم‌های مختلف کشور، در نگارخانه مجتمع فرهنگی هنری ارشاد قزوین افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، نمایشگاه عکس «ایران من، سرای من» دریچه‌ای تازه به سوی دیدنی‌های ایران گشوده است و دربرگیرنده ۲۴ قطعه عکس منتخب از هنرمندان عکاس است که با نگاهی هنری، زیبایی‌های نقاط مختلف ایران را به قاب تصویر کشیده‌اند.

این مجموعه عکس با هدف ایجاد پیوند میان مخاطبان و ظرفیت‌های بصری و اقلیمی کشور گردآوری شده و فرصتی را برای علاقه‌مندان به هنر عکاسی فراهم آورده تا در فضایی فرهنگی، به تماشای بخشی از عظمت ایران بنشینند.

زمان و مکان بازدید:

این رویداد هنری تا بیستم خردادماه برای بازدید عموم دایر است. علاقه‌مندان و هنر‌دوستان می‌توانند همه‌روزه از ساعت ۱۶ الی ۲۰ با حضور در نگارخانه مجتمع فرهنگی هنری ارشاد قزوین، از این آثار دیدن کنند.