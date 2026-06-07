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رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس: در صورت عدم رعایت آتشبس و تداوم بمبارانها در جنوب لبنان، رژیم صهیونیستی با برخوردهای شدیدی مواجه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدصالح جوکار با نقد شدید مواضع «جوزف عون» رئیسجمهور و «نواف سلام» نخستوزیر لبنان، گفت: جمهوری اسلامی و تمامی اجزای محور مقاومت در یک جبهه واحد قرار دارند و هیچ تفکیکی میان میدانهای مقاومت در لبنان، یمن و عراق وجود ندارد.
وی با تجلیل از ایستادگی حزبالله در برابر جنایات رژیم صهیونیستی، تصریح کرد: حزبالله در تمامی مراحل در برابر زیادهخواهیهای دشمن ایستادگی کرده است. حتی در روند توافقات با آمریکا، پیششرط آتشبس در تمامی جبههها بود و این موفقیت در راستای فشارهایی بود که جمهوری اسلامی ایران به طرف مقابل وارد کرد.
جوکار با انتقاد از رویکرد رئیسجمهور لبنان، وی را کاملاً وابسته به سیاستهای آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست و افزود: بسیار تأسفبار است که برخی اشخاص با تفکرات وابسته، تلاش میکنند از حمایت از جریان مقاومت از سوی ایران به عنوان اهرم فشاری در توافقات یاد کنند. این مقامات باید بدانند اگر حمایتهای جمهوری اسلامی و تقویت حزبالله نبود، رژیم صهیونیستی بارها لبنان را تسخیر کرده بود؛ در حالی که در عملیاتهای گذشته، مقاومت با قدرت تمام، دشمن را از خاک لبنان بیرون راند و با گفتمان آن چیزی عاید مقامات لبنانی نخواهد شد.
نماینده یزد، اشکذر و زارچ در مجلس، حمایت جمهوری اسلامی ایران از لبنان را بر اساس «وعده صادق» عنوان کرد که در همه زمینهها انجام شده و از این پس نیز به همین روال خواهد بود.
وی آتشبس سست و بیاساس میان رژیم صهیونیستی و دولت لبنان را بیاثر دانست و تأکید کرد: این تصور که رژیم صهیونیستی به پروتکلها پایبند خواهد بود، توهمی خام است. زیادهخواهیهای دشمن همچنان پابرجا است و تنها حزبالله است که محکم در برابر این طمعها ایستاده است.
جوکار با تأکید بر اینکه حزبالله هرگز خلع سلاح نخواهد شد، اظهار داشت: حزبالله بر اساس خواست ملت لبنان عمل میکند، نه طبق دستور رئیسجمهوری که به دنبال سازش با آمریکا و رژیم صهیونیستی است. تلاش برای باز کردن پای آمریکا و صهیونیستها در لبنان برای جمهوری اسلامی ایران قابل قبول نیست؛ سرنوشت لبنان را تنها مردم این کشور رقم خواهند زد و نه هیچ قدرت خارجی یا مقام وابسته.