پس از کاهش محسوس دما تا فردا در استان مرکزی، دمای هوا تا پایان هفته به تدریج افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بررسی و تحلیل نقشه‌های پیش یابی وضع هوا بیانگر عبور موج کم دامنه تراز میانی جو است.

فعالیت این سامانه استان به صورت افزایش ابرناکی هوا و احتمال برخی رگبار‌های پراکنده و رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی و گردوخاک محلی در برخی مناطق بویژه مناطقی از نیمه شمالی استان خواهد شد.

به دلیل تغییرات فشار ناشی از عبور این سامانه سرعت وزش باد در ساعاتی از امروز، نسبتا شدید تا شدید خواهد بود که می‌تواند منجر به خیزش گردوخاک محلی در مناطق مستعد استان شود. وزش باد شدید در مناطق شمال شرق استان در ساعات شب تداوم خواهد یافت.

روز گذشته هشدار زرد شماره ۱۷ اداره کل هواشناسی استان مرکزی به دلیل مخاطرات ناشی از عبور این سامانه صادر شده است.

فردا آسمان استان صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد خواهد بود.

از نظر دمایی تا فردا دما تا حدی کاهش پیدا خواهد کرد، اما پس از آن با تقویت پر ارتفاع جنب حاره تا پایان هفته دمای هوا بتدریج افزایش پیدا خواهد کرد.

در روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه وزش باد شدید در نواحی بیابانی مرکزی کشور پیش بینی می‌شود و با توجه به شرقی شدن جریانات در صورت خیزش گردوخاک در این مناطق احتمال انتقال گردوغبار به نواحی همجوار از جمله استان مرکزی وجود دارد.