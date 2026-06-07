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در آستانه فصل برداشت محصولات زراعی و بهویژه گندم، دوره آموزشی تخصصی مهارت کار با کمباین با هدف کاهش ضایعات کشاورزی و افزایش بهرهوری تولید، برای جمعی از کشاورزان و رانندگان کمباین در مهاباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، با توجه به اهمیت استراتژیک محصول گندم و تأثیر مستقیم نحوه برداشت بر میزان تولید نهایی، مدیریت جهاد کشاورزی مهاباد اقدام به برگزاری دورههای آموزشی عملی و تئوری برای متصدیان برداشت محصولات کرد.
در این دوره آموزشی، شرکتکنندگان با مباحث فنی روز، تنظیمات دقیق هدِ کمباین برای کاهش ریزش محصول، سرویسهای دورهای دستگاهها و اصول ایمنی حین عملیات برداشت آشنا شدند.
کارشناسان حاضر در این دوره تأکید کردند که بهکارگیری کمباینهای تنظیمشده و استفاده از رانندگان ماهر، میتواند نقش بسزایی در کاهش ضایعات غلات و جلوگیری از هدررفت دسترنج یکساله کشاورزان ایفا کند.
پیشبینی میشود با اجرای این دورههای مهارتی و نظارت بر فعالیت کمباینها در فصل پیشِ رو، شاهد کاهش چشمگیر تلفات محصول در مزارع شهرستان مهاباد و افزایش سود اقتصادی برای بهرهبرداران باشیم.