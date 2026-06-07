به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، سی‌وهفتمین یادواره شهدای روستای نوده‌ملک بخش بهاران گرگان برگزار شد.

سنگدوینی نماینده گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی در این مراسم از پیگیری حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز خبر داد و گفت: این مطالبه ملی با جدیت در مجلس در حال پیگیری است و با حمایت نظام محقق خواهد شد.

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در هفته محیط زیست ایستگاه سنجش کیفی گرد و غبار در محوطه اداره محیط زیست گنبدکاووس به بهره برداری رسید.

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مدیرکل زنان روستایی و عشایری وزارت جهاد کشاورزی در گالیکش با بیان اینکه بیش از ۱۷ درصد پیله کرم ابریشم در گلستان تولید می‌شود گفت: بانوان روستایی و عشایری گلستان جزء ۱۰ استان برتر در تامین امنیت غذایی کشور هستند.

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سومین آموزشگاه تعلیم رانندگی پایه سوم در کلاله با بیش از هشت میلیارد تومان هزینه و ایجاد اشتغال برای یازده نفر راه اندازی شد.

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دوچرخه سوار گنبدی سفر خود را با هدف ارسال پیام همبستگی به مسلمانان برای نابوی جبهه کفر از گنبد کاووس تا کربلا آغاز کرد.

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کار آماده سازی موکب احباب الرضا امامزادگان آق امام (ع) آزادشهر با کمک خیران در مسیر نجف اشرف به کربلای معلی در حال انجام است.