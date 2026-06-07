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در این بسته خبری اخباری از نقاط مختلف استان گلستان را ببینید.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، سیوهفتمین یادواره شهدای روستای نودهملک بخش بهاران گرگان برگزار شد.
سنگدوینی نماینده گرگان و آققلا در مجلس شورای اسلامی در این مراسم از پیگیری حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز خبر داد و گفت: این مطالبه ملی با جدیت در مجلس در حال پیگیری است و با حمایت نظام محقق خواهد شد.
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در هفته محیط زیست ایستگاه سنجش کیفی گرد و غبار در محوطه اداره محیط زیست گنبدکاووس به بهره برداری رسید.
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مدیرکل زنان روستایی و عشایری وزارت جهاد کشاورزی در گالیکش با بیان اینکه بیش از ۱۷ درصد پیله کرم ابریشم در گلستان تولید میشود گفت: بانوان روستایی و عشایری گلستان جزء ۱۰ استان برتر در تامین امنیت غذایی کشور هستند.
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سومین آموزشگاه تعلیم رانندگی پایه سوم در کلاله با بیش از هشت میلیارد تومان هزینه و ایجاد اشتغال برای یازده نفر راه اندازی شد.
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دوچرخه سوار گنبدی سفر خود را با هدف ارسال پیام همبستگی به مسلمانان برای نابوی جبهه کفر از گنبد کاووس تا کربلا آغاز کرد.
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کار آماده سازی موکب احباب الرضا امامزادگان آق امام (ع) آزادشهر با کمک خیران در مسیر نجف اشرف به کربلای معلی در حال انجام است.