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حدود ۱۰ میلیارد تومان سبد کالا و جهیزیه بین نیازمندان فارس توزیع شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، مؤسسات خیریه «محبان ثارالله» و «صدای امید» شیراز با مشارکت خیرین، ۱۰۰۰ بسته معیشتی به ارزش کلی ۸ میلیارد تومان و ۱۲ سری جهیزیه به ارزش هر سری ۱۵۰ میلیون تومان را میان نیازمندان استان فارس توزیع کردند.
حجتالاسلام ثارالله زارع، مدیر مؤسسه خیریه محبان ثارالله گفت: این اقلام معیشتی و جهیزیهها در شهرستانهای شیراز، خرامه، مرودشت، کوار و سروستان میان خانوادههای کمبرخوردار توزیع شده است .
وی در تشریح اقلام اهدایی گفت: بستههای معیشتی شامل برنج، روغن، مرغ، ماکارونی، رب گوجهفرنگی، چای و سایر اقلام اساسی بوده و اقلام جهیزیه نیز شامل یخچال، ماشین لباسشویی، اجاق گاز و سایر لوازم ضروری زندگی است.
حجتالاسلام زارع با اشاره به تداوم این اقدامات حمایتی، افزود: این مؤسسهها سالانه ۷ مرحله توزیع سبد کالا و اهدا جهیزیه دارند.
مدیر مؤسسه خیریه محبان ثارالله گفت: تا دو ماه آینده نیز مرحله بعدی کمکها شامل هزار بسته سبد کالا و ۱۰ سری جهیزیه جدید میان خانوادههای تحت پوشش در استان توزیع خواهد شد.