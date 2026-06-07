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رئیس جهاد کشاورزی لنگرود، از افزایش سطح مکانیزاسیون کشاورزی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، رئیس جهاد کشاورزی لنگرود در بررسی روند عملیات زراعی اظهار داشت که مرحله نشاکاری در تمامی اراضی شهرستان به اتمام رسیده است.
هادی امیدپور تأکید کرد: ۹۰ درصد این عملیات بهصورت مکانیزه انجام شده که نشاندهنده ضریب بالای نفوذ تکنولوژی در بخش کشاورزی لنگرود است.
وی افزود: با پایان عملیات نشاکاری، وجین اول در ۸۵ درصد و وجین دوم در ۴۰ درصد از سطح مزارع با موفقیت انجام شده و فرآیند پایش مستمر اراضی همچنان ادامه دارد.
وی همچنین در بخش پیشبینی برداشت محصول، خاطرنشان کرد که بر اساس ارزیابیهای فنی، انتظار میرود، حدود ۹۸ درصد از محصول نهایی بهصورت مکانیزه برداشت شود.