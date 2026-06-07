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مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران از پرداخت مرحله سوم مطالبات ناشران حاضر در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، به نقل از ستاد خبری هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، ابراهیم حیدری؛ قائم مقام نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران و مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران گفت: سومین مرحله از پرداخت مطالبات ناشران حاضر در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران روز یکشنبه مورخ هفدهم خرداد (۱۴۰۵) انجام شد.
وی افزود: پیش از این نیز در دو مرحله در تاریخهای چهارم و دوازدهم خردادماه، ۵۰ درصد از مطالبات ناشرانی که سفارشهایشان به مخاطبان تحویل شده بود، پرداخت شده است.
مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران گفت: با سومین مرحله حدود ۷۰ درصد از مطالبات ناشران پرداخت شده است و در ادامه نیز دریافت گزارش بستههای رسیده و تسویه حساب با ناشران در دستور کار قرار دارد.
هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از بیستوششم اردیبهشت تا چهارم خرداد (۱۴۰۵) با شعار «بخوانیم برای ایران» در نشانی book.icfi.ir برگزار شد.