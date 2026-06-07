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شهروند مهاجرانی که از ارتفاع حدود ۴ متری در چاهک آسانسور سقوط کرده بود، در بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) اراک بستری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فردی که در پی سقوط از سطح غیرهمتراز و از ارتفاع حدود ۴ متری در چاهک آسانسور دچار مصدومیت شده بود، با تلاش مشترک نیروهای اورژانس و آتشنشانی نجات یافت.
بنا بر اعلام اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی، در پی گزارش تلفنی مبنی بر سقوط فردی ۵۶ ساله در چاهک آسانسور به سامانه اورژانس پیشبیمارستانی استان مرکزی، بلافاصله آمبولانس پایگاه اورژانس مهاجران به محل حادثه اعزام شد.
پس از حضور کارشناسان اورژانس در محل و خارج سازی مصدوم توسط عوامل آتش نشانی از چاهک آسانسور، اقدامات تخصصی فوریت پزشکی جهت مصدوم انجام و این مرد ۵۶ ساله به بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) اراک منتقل شد.