استاندار گلستان با تأکید بر ضرورت تسریع در فرآیند مولدسازی اموال دولتی، از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست نسبت به شناسایی و سنددار کردن تمامی املاک تحت اختیار خود اقدام فوری داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، علی‌اصغر طهماسبی در جلسه کارگروه مولدسازی دارایی‌های دولت در استانداری گلستان، با اشاره به افزایش هزینه‌ها و نیاز استان به منابع پایدار مالی، گفت: مولدسازی باید با سرعت بیشتری دنبال شود و منابع حاصل از آن مستقیماً به پروژه‌های اولویت‌دار استان اختصاص یابد.

وی با انتقاد از بسنده کردن برخی دستگاه‌ها به جلسات اداری، افزود: دستگاه‌های مشمول قانون مولدسازی باید به‌صورت عملیاتی و میدانی وارد عمل شوند و از رویکرد‌های صرفاً ستادی فاصله بگیرند.

طهماسبی با بیان اینکه بین ۸۰ تا ۹۰ درصد اموال دستگاه‌ها فاقد سند رسمی است، تأکید کرد: معاونت‌های منابع انسانی موظفند با شناسایی دقیق و راستی‌آزمایی کامل، اسناد مالکیت تمامی املاک تحت مدیریت خود را تکمیل کنند.

استاندار گلستان همچنین با اشاره به ضرورت بهبود شرایط رفاهی کارکنان دولت، گفت: با تشکیل یک تعاونی واحد و انتخاب هیئت‌مدیره مشترک، امکان ساخت یک شهرک مسکونی بزرگ با امکانات کامل رفاهی و خدماتی برای کارکنان دولت فراهم می‌شود.