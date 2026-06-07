در نشست دو هیئت اقتصادی و فنی ایران و افغانستان تفاهم نامه احداث پل دوم میلک با همکاری ایران و افغانستان امضا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، به منظور بررسی آخرین روند اجرایی و احداث پل دوم میلک نشستی با حضور دو هیئت اقتصادی و فنی ایران و افغانستان به سرپرستی عطاالله اکبری معاون امور هماهنگی استاندار و مولوی محمد ابراهیم حکمت رئیس امور اقتصادی معاونت اقتصادی رئیس الوزرای امارت اسلامی افغانستان در محل پایانه مرزی میلک هیرمند برگزار شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان از آغاز روند اجرایی ساخت پل دوم میلک به عنوان یکی از پروژه‌های مهم توسعه‌ای و ترانزیتی استان خبر داد.

عطاءالله اکبری با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مرزی استان اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌روی سیستان و بلوچستان، استفاده از ظرفیت مرز به عنوان یک مزیت راهبردی برای تقویت ترانزیت و مبادلات مرزی با کشور‌های همسایه است.

وی افزود: محور‌های ارتباطی چابهار، زاهدان و میلک در حال تکمیل هستند و منابع قابل توجهی برای توسعه این زیرساخت‌ها هزینه شده است؛ بنابراین باید از این ظرفیت‌ها به بهترین شکل در مسیر توسعه استان و کشور بهره‌برداری شود.

وی احداث پل دوم میلک را یکی از طرح های کلیدی در تسهیل حمل‌ونقل کالا دانست و گفت: این طرح سال‌ها بلاتکلیف مانده بود، اما با پیگیری‌های انجام‌شده، امروز هیئتی از افغانستان وارد استان شده و با برگزاری نشست‌های مشترک و بازدید میدانی از محل اجرای طرح، روند هماهنگی‌ها در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: تصمیم کشور افغانستان برای اجرای این طرح به طرف ایرانی اعلام شده و با اقدامات در دست انجام، به‌زودی عملیات اجرایی ساخت پل دوم میلک آغاز خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان تأکید کرد: بهره‌برداری از این پل نقش مؤثری در تسهیل جابه‌جایی کالا، افزایش مبادلات مرزی و توسعه روابط اقتصادی میان دو کشور خواهد داشت و می‌تواند به رونق تجارت و توسعه منطقه سیستان کمک شایانی کند.

محمد ابراهیم حکمت رئیس امور اقتصادی معاونت اقتصادی رئیس الوزرای امارت اسلامی افغانستان در این نشست ضمن قدردانی از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از کشور افغانستان بر روند افزایش صادرات بین دو کشور تاکید کرد و گفت: یک هیئت بلند پایه از کابل به منظور بررسی مسائل اقتصادی تجاری و فنی به مرز میلک جمهوری اسلامی ایران آمده است.

وی با بیان اینکه ترانزیت کالا از این مرز برای دو کشور خیلی مهم و ضروری است افزود: توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای و ترانزیتی در دستور کار دولت افغانستان قرار دارد و به همین منظور یک هیات فنی از کابل جهت بررسی آخرین وضعیت احداث پل دوم بین میلک هیرمند و نیمروز افغانستان به این منطقه سفر کرده است و نقشه برداری‌ها انجام شده است و به زودی عملیات روند احداث این پل شروع خواهد.همچنین در پایان این نشست تفاهمنامه احداث پل دوم میلک به امضای دو هیئت رسید.