همزمان با عید غدیر و سی‌وهفتمین سالگرد ارتحال امام خمینی(ره)، مراسمی با حضور ایرانیان مقیم پاکستان، علما و شخصیت‌های فرهنگی و مذهبی در خانه فرهنگ ایران در لاهور برگزار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ سخنرانان این مراسم با تبیین پیام‌های غدیر، نقش ولایت در هدایت جامعه اسلامی، اندیشه‌های امام خمینی (ره) و تحولات منطقه، بر وحدت امت اسلامی، حمایت از مظلومان و تداوم مسیر مقاومت تاکید کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید اسد رضا نقوی در سخنانی با تبیین ابعاد اعتقادی و اجتماعی واقعه غدیر، این رویداد را منشور سیاسی و تمدنی اسلام برای هدایت جامعه بشری توصیف کرد.

وی با تاکید بر ضرورت ولایت و رهبری الهی در جامعه اسلامی اظهار داشت: پیام غدیر تنها به معرفی فضائل امیرالمؤمنین علی (ع) محدود نمی‌شود بلکه تضمین‌کننده تداوم مسیر اسلام ناب محمدی (ص) است.

نقوی همچنین حمایت از ملت‌های مظلوم، پایبندی عملی به سیره علوی، مقابله با ظلم و فساد، تقویت وحدت امت اسلامی و افزایش بصیرت نسل جوان را از مهمترین آموزه‌های غدیر برشمرد.

در ادامه اصغر مسعودی مسئول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در لاهور، در سخنان خود غدیر را عید کمال دین، استمرار رسالت نبوی و تجلی کامل هدایت الهی دانست.

وی با اشاره به جایگاه واقعه غدیر در قرآن کریم تاکید کرد: معرفی حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) به عنوان جانشین پیامبر اکرم (ص)، ضامن تداوم مسیر هدایت و حفظ اصالت دین اسلام بوده است.

مسعودی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره حضرت امام خمینی (ره)، انقلاب اسلامی ایران را الهام‌گرفته از فرهنگ ولایت و آموزه‌های اهل‌بیت (ع) دانست و بر ضرورت پاسداری از ارزش‌های اسلامی، وحدت امت و ترویج فرهنگ عدالت و خدمت به مردم تاکید کرد.

وی امام خمینی (ره) را احیاگر فرهنگ ولایت و استکبارستیزی معرفی کرد و انقلاب اسلامی را الهام‌گرفته از آموزه‌های غدیر و مکتب اهل‌بیت (ع) دانست.

در ادامه «مهران موحدفر» سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در لاهور، با اشاره به تأثیر جهانی اندیشه‌های امام خمینی (ره)، بر ضرورت بازخوانی پیام‌ها و دیدگاه‌های ایشان به ویژه در زمینه بیداری ملت‌ها، حمایت از مستضعفان و مقابله با نظام سلطه تاکید کرد.

این دیپلمات ایرانی با اشاره به تحولات منطقه و جهان، بسیاری از رخداد‌های امروز را مؤید نگاه راهبردی و آینده نگر امام خمینی (ره) دانست و خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به مردم، مقاومت و دیپلماسی، مسیر استقلال، پیشرفت و دفاع از حقوق ملت‌ها را ادامه خواهد داد.