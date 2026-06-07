پخش زنده
امروز: -
معاون منابع انسانی قوه قضائیه گفت: بدون شک نظرات کارشناسی پزشکی قانونی اساسیترین نقش را در به نتیجه رسیدن پروندههای قضائی دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمیدرضا موحدی معاون منابع انسانی قوه قضائیه در جلسه هیات امنای مرکز تحقیقات که روز یکشنبه ۱۷ خرداد در سالن جلسات سازمان پزشکی قانونی کشور برگزار شد، افزود: اثرگذاری مستقیم پزشکی قانونی در پروندههای قضائی، حمایت از این سازمان را ضروری میکند و قوه قضائیه حمایت همه جانبه از پزشکی قانونی و مرکز تحقیقات را وظیفه اصلی خود میداند.
معاون منابع انسانی قوه قضائیه با اشاره به اینکه مرکز تحقیقات پزشکی قانونی منشا خدماتی بسیار ارزنده بوده است، گفت: مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در حوزه منابع انسانی موفق به ایجاد کانونهای ارزیابی دارای رتبه شده است که اقدامی بسیار ارزشمند محسوب میشود.
موحدی افزود: با حمایتهای همه جانبه از مرکز تحقیقات و تقویت روابط بین الملل شاهد افتخارآفرینی هرچه بیشتر مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در سطح جهان باشیم.
اقدامات پزشکی قانونی در حوادث اخیر ملی، پرثمر و پرافتخار بود
در ادامه محمد رئیسزاده، رئیس سازمان نظام پزشکی با قدردانی از اقدامات پزشکی قانونی در حوادث سال گذشته، گفت: اقدامات پزشکی قانونی در جنگ ۱۲ روزه، حوادث دی ماه و جنگ رمضان، ملی، پرثمر و پرافتخار بود و قطعا وجود مجموعهها و مدیران قوی در کنار حضور و پایمردی مردم عزیزمان، پیروزی اخیر ملت ایران را رقم زد.
رئیس سازمان نظام پزشکی افزود: پزشکی قانونی در انجام وظایف خود در حوادث اخیر به هیچ عنوان تحت تأثیر فضاسازیهای دشمن قرار نگرفت و بر اساس مستندات علمی و قانونی در چارچوب تعریف شده به وظایف خود به بهترین شکل ممکن عمل کرد.
رئیسزاده با اشاره به بعد علمی وظایف پزشکی قانونی گفت: در سالهای اخیر جنبههای علمی پزشکی قانونی بسیار برجسته شده و با فاصله گرفتن از حالت سنتی کار، جهشی بزرگ در حوزههای علمی، نوآوری، پژوهش و ارتباط با مجامع بینالمللی داشته است.
پیشنهاد ایجاد مجله بینالمللی پزشکی قانونی
در ادامه شاهین آخوندزاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به تحولات خوب پزشکی قانونی در سالهای اخیر، پیشنهاد تقویت روابط بینالملل و انتشار مجله بینالمللی پزشکی قانونی را با توجه به ارتباطات گسترده شبکه آن در سطح کشور مطرح کرد.
وی افزود: پیشرفت پزشکی قانونی در حوزه فناوری بسیار قابل توجه بوده، اما با توجه به دادهها و اطلاعات منحصربهفرد این سازمان و کیسهای قابل توجه، توسعه فعالیتها در حوزه تحقیق و پژوهش و انتشار یک مجله کیس ریپورت از موارد نادر پزشکی قانونی ضروری به نظر میرسد.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت همچنین درباره انتشار مجله بینالمللی پزشکی قانونی قول همکاری و مساعدت داد.
دادههای پزشکی قانونی به حوزههای اقتصادی، اجتماعی جهت میدهد
در این جلسه غلامرضا اصغری از اساتید دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و نماینده معاونت آموزش وزارت بهداشت نیز گفت: مزیت خاص پزشکی قانونی دسترسی به دادهها و اطلاعات انحصاری در حوزه آسیبهای اجتماعی است که میتواند برای رفع مشکلات بسیاری از حوزهها مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: این دادهها به فعالیت حوزههای اقتصادی، اجتماعی و روانپزشکی جهت میدهد و به بهبود وضع اجتماعی و تابآوری مردم کمک میکند.
گفتنی است در این جلسه دارایی استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز نکاتی را درباره پویایی و بینالمللی سازی فعالیتهای پزشکی قانونی عنوان کرد.