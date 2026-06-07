اعظم کریمی به عنوان سرپرست هیأت اعزامی جمهوری اسلامی ایران جهت شرکت در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در شهر بیشکک، با سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری قرقیزستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در این دیدار سفیر ایران با تشریح ظرفیت‌ها و ویژگی‌های جمهوری قرقیزستان، این کشور را دارای فرصت‌های مناسب برای گسترش همکاری‌های اقتصادی، تجاری، فرهنگی و گردشگری با جمهوری اسلامی ایران دانست و بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در چارچوب سازمان همکاری شانگهای برای توسعه مناسبات میان کشورهای عضو تأکید کرد.

سفیر ایران در قرقیزستان، توسعه همکاری‌های منطقه‌ای، تقویت تعاملات میان جوانان کشورهای عضو و بهره‌مندی از نوآوری‌ها و فناوری‌های ایران را از مهم‌ترین زمینه‌های همکاری مشترک عنوان کرد.

در ادامه این نشست، اعظم کریمی، رئیس هیأت ایرانی شرکت‌کننده در اجلاس،

با اشاره به اهمیت نقش جوانان در عرصه دیپلماسی عمومی و بین‌المللی، از تلاش برای معرفی دستاوردها، توانمندی‌ها و پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف علمی، فناوری، فرهنگی و اقتصادی توسط جوانان در چنین ر‌ویدادهایی تأکید کرد.

وی

گزارشی از برنامه‌ها و فعالیت‌های هیأت جمهوری اسلامی ایران ارائه کرد و به حضور نمایندگان جوان کشور در نشست‌های تخصصی، پنل‌های گفت‌وگو، برنامه‌های فرهنگی و جلسات مرتبط با توسعه همکاری‌های منطقه‌ای اشاره نمود.

مدیرکل طرح های ملی و فراگیر وزارت ورزش ‌جوانان با تأکید بر نقش جوانان در تحکیم روابط میان ملت‌ها، اظهار داشت: هیأت ایرانی تلاش خواهد کرد ضمن معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های جوانان کشور، زمینه توسعه همکاری‌های مشترک با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای را فراهم کند.

در پایان این دیدار، طرفین بر تداوم تعاملات، تقویت ارتباطات میان جوانان کشورهای عضو و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای توسعه روابط دوجانبه و چندجانبه در چارچوب

سازمان همکاری شانگهای تاکید کردند.