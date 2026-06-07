علی ۲۴ ساله ، ناجی جان ۱۲ بیمار
قهرمان ۲۴ ساله با اهدای عضو، به ۱۲ بیمار زندگی دوباره بخشید .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، مدیر فرآوری و اهدای عضو بیمارستان پیوند اعضای ابوعلیسینای شهر صدرا از اهدای اعضای جوانی که بر اثر سانحه رانندگی دچار مرگ مغزی شده بود خبر داد و گفت: ایثار خانواده این جوان، جان چندین بیمار نیازمند پیوند را نجات داد.
سیاوش غلامی، مدیر فرآوری و اهدای عضو بیمارستان پیوند اعضای ابوعلیسینای شهر صدرا، اظهار کرد: مرحوم علی خواجوی اهل روستای خیر آباد بخش ارژن شهرستان شیراز پس از بروز سانحه رانندگی و تأیید مرگ مغزی، با رضایت خانواده نوعدوست خود به جمع اهداکنندگان عضو پیوست و اعضای بدن وی برای نجات بیماران نیازمند پیوند اهدا شد.
وی افزود: کبد وی به دو بیمار شامل یک کودک و یک جوان پیوند زده شد. همچنین قلب، دو کلیه، روده، دو قرنیه و پوست این مرحوم نیز برای درمان بیماران نیازمند مورد استفاده قرار گرفت.
غلامی با اشاره به اهمیت اهدای عضو در نجات جان بیماران گفت: بیماران مبتلا به نارسایی پیشرفته اعضای بدن، تنها از طریق پیوند میتوانند به زندگی بازگردند. متأسفانه بسیاری از بیماران در فهرست انتظار پیوند قرار دارند و برخی از آنان پیش از یافتن عضو مناسب جان خود را از دست میدهند.
مدیر فرآوری و اهدای عضو بیمارستان پیوند اعضای ابوعلیسینا افزود: هماکنون بیش از یک هزار و ۸۰۰ بیمار در این مرکز در انتظار دریافت عضو پیوندی هستند که بخشی از آنان نیاز فوری به پیوند دارند.
وی با قدردانی از خانواده این اهداکننده بیان کرد: اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی، اقدامی ماندگار و انساندوستانه است که میتواند زندگی چندین نفر را نجات دهد و از داغدار شدن خانوادههای دیگر جلوگیری کند.
غلامی با اشاره به جایگاه استان فارس در حوزه اهدای عضو گفت: خوشبختانه فرهنگ اهدای عضو در فارس به خوبی نهادینه شده و شاخص اهدای عضو در این استان همتراز کشورهای پیشرو جهان از جمله اسپانیا است.
وی همچنین از جایگاه ویژه بیمارستان پیوند اعضای ابوعلیسینا در کشور خبر داد و افزود: تاکنون بیش از ۱۶ هزار عمل پیوند عضو در این مرکز انجام شده و سالانه بیش از یک هزار عمل پیوند شامل کبد، کلیه، قلب، ریه، روده و کلیه و پانکراس در این بیمارستان صورت میگیرد.
مدیر فرآوری و اهدای عضو بیمارستان پیوند اعضای ابوعلیسینای شهر صدرا در پایان بر ضرورت ترویج فرهنگ اهدای عضو تأکید کرد و گفت: آگاهیبخشی و فرهنگسازی در این زمینه میتواند فرصت زندگی دوباره را برای شمار بیشتری از بیماران نیازمند فراهم کند.