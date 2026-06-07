به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا کمی ابری در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش ابر و افزایش وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

از امروز تا دوشنبه در استان به ویژه در نیمه جنوبی در بعضی ساعت‌ها وزش باد شدید گاهی با گرد و خاک مورد انتظار است. همچنین طی این مدت در بخش‌های شمالی استان تهران به‌ویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات در بعضی ساعت‌ها به‌خصوص امشب رشد ابر و رگبار و رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.



از روز سه شنبه تا پنجشنبه در ارتفاعات بالادست گاهی رگبار و رعد و برق پراکنده مورد انتظار است.



بر اساس گزارش اداره کل هواشناسی استان تهران آسمان تهران فردا (۱۸ خرداد) قسمتی ابری در صبح بارش پراکنده به تدریج کاهش ابر گاهی وزش باد شدید و گردوخاک با حداکثر و حداقل دمای ۳۲ و ۲۲ درجه سانتیگراد و پس فردا (۱۹ خرداد) صاف از بعد از ظهر افزایش ابر و باد اواخر وقت رگبار و رعدوبرق با حداکثر و حداقل دمای ۳۳ و ۲۳ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.