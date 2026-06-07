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نود و هشتمین شب از میدان‌داری مردم پایتخت

مردم تهران در نود و هشتمین شب از اجتماعات دفاع از وطن و خونخواهی امام شهید گفتند: برای ناامید کردن دشمن آماده‌اند و میدان را خالی نمی‌کنند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۷- ۱۸:۵۹
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برچسب ها: حضور مردم در خیابان ها ، حمایت از ایران ، اتحاد و همدلی ، وحدت ، اقتدار ملت ایران
 