مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: تسهیلات مصوبات سفر ریاست جمهور می‌تواند نقش مؤثری در رفع بخشی از مشکلات نقدینگی واحد‌های تولیدی و کمک به فعال‌سازی ظرفیت‌های راکد و نیمه‌فعال استان داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهرام روانبخش در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با محوریت بررسی تسهیلات مصوب در سفر ریاست جمهوری به استان با اشاره به جایگاه مهم بخش صنعت و تولید در اقتصاد خوزستان افزود: تسریع در پرداخت این تسهیلات و همکاری مؤثر شبکه بانکی با دستگاه‌های اجرایی، زمینه تقویت بنیه تولید، افزایش اشتغال و رونق فعالیت واحد‌های صنعتی و معدنی را فراهم می‌کند.

وی بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان بانک‌های عامل و دستگاه‌های مرتبط تأکید کرد و ادامه داد: لازم است فرآیند بررسی پرونده‌ها و پرداخت تسهیلات با سرعت و دقت بیشتری انجام شود تا واحد‌های تولیدی بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن از این ظرفیت حمایتی بهره‌مند شوند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان در ادامه خاطرنشان کرد: حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع پیش روی فعالیت‌های صنعتی از اولویت‌های مهم دولت است و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید نیز با هدف رسیدگی سریع به مشکلات واحد‌های تولیدی و اتخاذ تصمیمات اجرایی تشکیل شده است.

در پایان این جلسه نیز اعضای کارگروه ضمن بررسی پرونده‌های مطرح‌شده، تصمیمات لازم را برای تسهیل تأمین مالی طرح‌های تولیدی و رفع موانع پیش روی واحد‌های صنعتی و معدنی استان اتخاذ کردند.