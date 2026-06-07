با پذیرش کامل و گنجانده شدن پیشنهاد‌های جمهوری اسلامی ایران در سند نهایی چهارمین اجلاس وزیران صنعت و تجارت سازمان همکاری شانگهای، این نشست دستاورد‌های مهمی برای کشورمان به ارمغان آورد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو؛ چهارمین اجلاس رسمی وزیران صنعت و تجارت سازمان همکاری شانگهای به میزبانی شهر ایسیک‌کول قرقیزستان، امسال در حالی پایان یافت که همه پیشنهادات سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان، ضمن پذیرش از سوی تمامی اعضاء، در بیانیه و سند نهایی اجلاس گنجانده شد.

«سهیل خان» معاون دبیرکل سازمان همکاری شانگهای در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیما گفت: همان‌طور که ملاحظه کردید، نماینده محترم ایران موضع کشور خود را به‌روشنی بیان کرد و همه ما نیز با گنجاندن پیشنهاد آقای اتابک، این مواضع را به رسمیت شناختیم.

وی افزود: سازمان شانگهای تمامی اقدامات آمریکا و اسرائیل در تهاجم به ایران و حمله به زیرساخت‌ها را محکوم کرده است. همچنین ما نگرانی عمیق خود را نسبت به پیامد‌های این تحولات ابراز می‌کنیم.

معاون پاکستانی دبیرکل سازمان شانگهای گفت: آنچه امروز شاهد آن هستیم، زمینه‌ساز بی‌ثباتی در منطقه ما است و این امر به هیچ وجه به سود آینده منطقه نیست، از این رو ضروریست که تمامی طرف‌ها برای کاهش تنش‌ها و یافتن راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز تلاش کنند تا ثبات و امنیت پایدار در منطقه حفظ شود.

«باکیت‌سیدیکوف» وزیر اقتصاد و تجارت قرقیزستان نیز در گفت‌و‌گو با صدا و سیما تاکید کرد: در نشست امسال مجموعه‌ای از موضوعات بسیار مهم در خصوص همکاری در زمینه توسعه و همکاری‌های صنعتی گفت‌و‌گو کردیم و چندین پیشنهاد ارزشمند از جمله تبادل نیروی انسانی متخصص، تبادل تجربیات و مطالعه دستاورد‌ها و راهکار‌های پیشرفته میان کشور‌های عضو از سوی ایران پیشنهاد شد و مورد موافقت قرار گرفت.

وی افزود: ما درباره یک توافق اصولی نیز گفت‌و‌گو کردیم و در حال حاضر، کار بر روی جزئیات آن ادامه دارد.

وزیر صنعت و تجارت قرقیزستان که ریاست اجلاس امسال را برعهده داشت همچنین گفت: موضوع ایجاد بانک اطلاعاتی طرح‌های سرمایه‌گذاری و پیشنهاد‌هایی در زمینه حمایت مالی و تاسیس بانک توسعه مطرح شد که مورد استقبال و پشتیبانی قرار گرفت.