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دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور با اشاره به موقعیت جغرافیایی آذربایجان غربی، گفت: همجواری با کشورهای دارای سابقه و تجربه در صنعت پوشاک و وجود مناطق آزاد، این استان را یکی از مناطق مستعد کشور برای توسعه زنجیره ارزش صنعت مد و لباس کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر محسن گرجی، هدف از سفر به ارومیه را گفتوگو و تبادل نظر با فعالان حوزه مد و لباس و معرفی ظرفیتهای کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور عنوان کرد.
وی با اشاره به بازدیدهای انجام شده از مجموعههای فعال استان آذربایجان غربی گفت: این استان از ظرفیتهای ارزشمندی در حوزه مد و لباس برخوردار است. تنوع اقوام و فرهنگهای موجود در این استان، گنجینهای از پوششهای بومی و محلی را شکل داده که میتواند مبنای طراحیهای نوآورانه و معاصر قرار گیرد.
گرجی افزود: بازخوانی معاصر لباس اقوام، زمانی موفق خواهد بود که ضمن حفظ ریشههای فرهنگی و هویتی، برای نسل جوان نیز جذابیت داشته باشد و بتواند پاسخگوی نیاز به تنوع و ذائقه بصری در پوشش باشد.
دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور همچنین موقعیت جغرافیایی آذربایجان غربی را یکی دیگر از مزیتهای این استان برشمرد و اظهار کرد: همجواری با کشورهای دارای سابقه و تجربه در صنعت پوشاک، وجود مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی، فرصت مناسبی برای توسعه تعاملات و سرمایهگذاری در این حوزه فراهم کرده است.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت سرمایهگذاری در صنعت مد و لباس استان گفت: میتوان از ظرفیت فعالان و سرمایهگذاران این حوزه در سراسر کشور برای حضور در آذربایجان غربی بهره گرفت و با حمایتهای موجود در سطح استان، زمینه گسترش زنجیره ارزش صنعت مد و لباس را فراهم کرد.
گرجی با اشاره به اقدامات انجامشده در استان افزود: راهاندازی مرکز نوآوری حوزه پوشاک در دانشگاه، برگزاری رویدادهای تخصصی مد و لباس، ظرفیتهای موجود در صنعت نساجی و همچنین خطوط تولید صنعتی پوشاک از جمله زیرساختهای ارزشمند استان به شمار میروند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با تقویت این ظرفیتها و ایجاد همافزایی میان بخشهای فرهنگی، صنعتی و اقتصادی، میتوان در سالهای آینده شاهد شکلگیری زیستبومی یکپارچه، پویا و اثرگذار در حوزه مد و لباس بود که علاوه بر دستاوردهای فرهنگی، نقش مهمی در توسعه اقتصادی استان نیز ایفا کند.