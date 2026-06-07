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اقتدار و ایستادگی مردم در سراسر کشور در تجمعات شبانه

ایرانیان قهرمان خود را برای جشن صدمین شب اجتماع حماسی در خیابان آماده می کنند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۷- ۱۹:۱۴
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برچسب ها: میدان داری ، اقتدار ملت ایران ، اتحاد و همدلی
 