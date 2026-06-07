تیم فوتبال دنا یاسوج در حساسترین دیدار هفته بیستودوم لیگ دسته دوم فوتبال کشور برابر شاهین بندرعامری به تساوی بدون گل رضایت داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، عصر امروز یکشنبه تیم دنا یاسوج در حضور پرشور هواداران خود در ورزشگاه تختی یاسوج میزبان شاهین بندرعامری بود. این دیدار که به دلیل رقابت مستقیم دو تیم در صدر جدول از حساسیت بالایی برخوردار بود، در نهایت با تساوی بدون گل به پایان رسید. دنا یاسوج پیش از این مسابقه با ۴۲ امتیاز در صدر جدول قرار داشت و شاهین بندرعامری نیز با ۴۰ امتیاز نزدیکترین تعقیبکننده این تیم بود. در نیمه نخست بازی، توپ بیشتر در میانه میدان در جریان بود و دو تیم موقعیتهای جدی چندانی روی دروازهها ایجاد نکردند تا با تساوی بدون گل راهی رختکن شوند. در نیمه دوم نیز شاگردان قاسم سیانکی نتوانستند برتری محسوسی نسبت به حریف ایجاد کنند و در نهایت این دیدار کمموقعیت با نتیجه صفر بر صفر خاتمه یافت. با این نتیجه، دنا یاسوج ۴۳ امتیازی شد و در فاصله چهار هفته تا پایان رقابتها، رقابت برای صعود مستقیم به لیگ آزادگان همچنان ادامه دارد. گفتنیاست، استاندار کهگیلویه و بویراحمد، نماینده بویراحمد به همراه جمعی از مسئولین این بازی را از نزدیک نظارهگر بودند.