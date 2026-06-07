پدر شهید محرم‌علی احمدخانی و جانباز هشت سال دفاع مقدس دارفانی را وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ پدر شهید محرم‌علی احمدخانی و جانباز هشت سال دفاع مقدس دارفانی را وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

حاج رستم علی احمدخانی پدر شهید محرم‌علی احمدخانی و جانباز هشت سال دفاع مقدس امروز یکشنبه ۱۷ خرداد پس از سال‌ها تحمل مجروحیت و فراق به فرزند شهیدش پیوست.

مراسم تشییع و تدفین این پدر شهید با حضور مردم و مسئولان در بهشت زهرا (س) زنجان یکشنبه ۱۷ خرداد برگزار شد.

محرم‌علی احمدخانی بیستم شهریور ماه سال ۱۳۴۳ در شهرستان زنجان به دنیا آمد. این شهید والامقام در ۲۳ اسفند سال ۱۳۶۳، با سمت آرپی‌جی‌زن در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکر این شهید بزرگوار مدت‌ها در منطقه بر جا ماند و سال ۱۳۷۵ پس از تفحص در مزار زادگاهش به خاک سپرده شد.