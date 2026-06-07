مشاور وزیر جهاد کشاورزی تشکیل بانک اطلاعاتی و هویت بخشی به کشاورزان و شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی را اولویت راهبردی وزارت جهادکشاورزی عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هماهنگی امور استان‌ های وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر ضرورت هویت‌بخشی به بهره‌برداران از طریق صدور پروانه کسب، گفت: شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی از مبدأ تولید تا مصرف، با جدیت در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی و در راستای تحقق برنامه‌های هفتم توسعه قرار دارد.

فاطمه خمسه در دومین اجلاس اتاق اصناف کشاورزی ایران که به میزبانی آذربایجان‌غربی برگزار شد، ضمن قدردانی از نقش‌آفرینی سازنده کشاورزان و دامداران در تأمین امنیت غذایی کشور، اظهار داشت: با وجود چالش‌های اقتصادی ناشی از اصلاح نظام ارزی و شرایط تحریمی، جامعه کشاورزی با عزم راسخ اجازه ندادند هیچ‌گونه کمبودی در عرضه محصولات استراتژیک احساس شود.

خمسه با تقدیر از عملکرد سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی اظهار کرد: بر خود لازم می‌دانم از رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و مجموعه همکاران این نهاد به‌طور ویژه قدردانی کنم؛ چرا که در فرآیند اصلاح ارز ترجیحی و نیز در شرایط دشوار جنگ تحمیلی، مدیریت منسجم و عملکرد مؤثری از خود نشان دادند. به‌گونه‌ای که در این بازه زمانی هیچ‌گونه اختلال یا مشکلی از استان گزارش نشد و آذربایجان‌غربی توانست در آن مقطع حساس، با حفظ آرامش و ثبات، وظایف خود را در حوزه تأمین و مدیریت بخش کشاورزی به‌خوبی انجام دهد.

این مسئول با اشاره به جایگاه اتاق اصناف کشاورزی به عنوان یک نهاد نوپا اما راهبردی، افزود: هم‌اکنون این اتاق در ۳۲ استان کشور شکل گرفته و در حال فعالیت است. هدف غایی ما از ایجاد این تشکل، دستیابی به یک بانک اطلاعاتی جامع و دقیق از بهره‌برداران است تا بتوانیم با بهره‌گیری از آمار شفاف، برای آینده کشاورزی کشور برنامه‌ریزی منسجمی داشته باشیم.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه اتاق‌های اصناف باید بازوان اجرایی و حامیان اصلی بهره‌برداران باشند، تأکید کرد: شناسایی کشاورزان واقعی و هویت‌بخشی به آنان از طریق پروانه‌های کسب، اولویت اساسی ماست و ضرورت دارد تمامی استان‌ها در فرایند ثبت و ورود اطلاعات، نهایت دقت و سرعت را داشته باشند.

خمسه با اشاره به شرایط پیچیده بازار و فشارهای تحمیل شده بر هزینه‌های تولید، تصریح کرد: دشمن در جنگ اقتصادی نتوانست به امنیت غذایی کشور لطمه وارد کند، اما امروز با چالش گرانی و گران‌فروشی مواجه هستیم. در شرایطی که قیمت‌گذاری دستوری راهگشا نیست، اتاق‌های اصناف باید به عنوان خط کش و مرجع تمیز میان گرانی (ناشی از افزایش هزینه‌های تولید) و گران‌فروشی (ناشی از سودجویی) عمل کنند.

وی با تأکید بر لزوم حمایت از کشاورز و مصرف‌کننده به‌طور همزمان، خاطرنشان کرد: اگر محصولات استراتژیک همچون گندم و شیر با قیمت مصوب و عادلانه از تولیدکننده خریداری نشود، تولیدکننده متضرر شده و در آینده با بحران کمبود تولید مواجه خواهیم شد بنابراین، اتاق‌های اصناف باید با هماهنگی روسای سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها، مدافع حقوق هر دو سوی زنجیره باشند.

تأکید بر شناسنامه‌دار کردن محصولات از مبدأ تولید

مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارت جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود، اجرای طرح شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی را از تأکیدات رئیس‌جمهور به وزیر جهاد کشاورزی دانست و گفت: این طرح که در برنامه هفتم توسعه نیز بر آن تأکید شده است، باید به اولویت اجرایی سازمان‌های جهاد کشاورزی در سراسر کشور تبدیل شود.

خمسه همچنین با دعوت از رؤسای اتاق‌های اصناف کشاورزی برای حضور فعال در جلسات شورای معاونین و مدیران سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها، خواستار هم‌افزایی بیشتر این اتاق‌ها با بدنه اجرایی وزارتخانه شد.

وی در پایان با اشاره به فرارسیدن هفته جهاد کشاورزی (۲۱ تا ۲۷ خرداد)، این بازه زمانی را فرصتی مغتنم برای تبیین دستاوردهای این حوزه دانست و از اصحاب رسانه و صدا و سیما خواست تا با روایتی دقیق، تلاش‌های خادمان این عرصه را برای افکار عمومی به تصویر بکشند.