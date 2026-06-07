تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان کشورمان در نخستین گام رقابت‌های شانس مجدد انتخابی قهرمانی جهان فردا به مصاف تیم سنگال می‌رود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات شانس مجدد انتخابی بسکتبال با ویلچر قهرمانی جهان از فردا دوشنبه ۱۸ خرداد به میزبانی تایلند آغاز می‌شود.

تیم ملی مردان کشورمان با نام شهید جاویدالاثر ناو دنا، شهید «رضا رک جان»، در گروه B این مسابقات در نخستین گام خود از ساعت ۷:۳۰ صبح فردا به وقت ایران به مصاف تیم سنگال می‌رود.

تیم ملی کشورمان پس از برپایی اردو در ترکیه، پنجشنبه گذشته وارد تایلند شد تا ملی پوشان زیر نظر کادر فنی تمرینات خود را پیش از آغاز مسابقات در این کشور پیگیری کنند و امروز در دیداری تدارکاتی شاگردان بهروز سلطانی به مصاف تیم کره‌جنوبی رفتند.

مسابقات شانس مجدد انتخابی قهرمانی جهان ۱۸ تا ۲۲ خرداد برگزار می‌شود و چهار تیم از این رقابت‌ها به مسابقات جهانی ۲۰۲۶ کانادا صعود خواهند کرد. مسابقات جهانی کانادا اولین گام کسب سهمیه بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۸ است.