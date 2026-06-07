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رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران گفت: نزدیک به پنج میلیون بهرهبردار بخش کشاورزی در هفت اتحادیه ساماندهی شده اند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران گفت: حدود ۵ میلیون بهرهبردار بخش کشاورزی کشور در قالب هفت اتحادیه اصلی زیر پوشش اتاق اصناف کشاورزی فعالیت میکنند.
پیمان عالمی در حاشیه اجلاس اتاق اصناف کشاورزی ایران که در ارومیه برگزار شد اظهار کرد: بخش باغبانی یکی از مهمترین حوزههای فعالیت کشاورزی کشور است و استان آذربایجان غربی در تولید محصولات کشاورزی به ویژه در تولید سیب، از ظرفیتهای کمنظیر و ارزشمندی برخوردار است.
وی همچنین بر ضرورت ساماندهی نهالستانها اشاره کرد و گفت: آذربایجان غربی در صدر تولید نهال کشور قرار دارد لذا توجه به این برنامه در اولویت استان قرار گیرد.
عالمی افزود: اتحادیههای زراعت، دام و طیور، شیلات و آبزیپروری، صنایع تبدیلی و تکمیلی و مکانیزاسیون کشاورزی، مجموعه فعالیتهای بخش کشاورزی را پوشش میدهند و فعالان این حوزهها میتوانند با دریافت پروانه کسب کشاورزی از طریق درگاه ملی مجوزها، از هویت شغلی و حقوق صنفی خود بهرهمند شوند.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران با اشاره به مزایای صدور پروانه کسب کشاورزی تصریح کرد: بهرهبرداران با دریافت این مجوز علاوه بر برخورداری از حمایتهای قانونی، میتوانند از مزایای حمایتی دولت نیز استفاده کنند.
عالمی درباره علت برگزاری اجلاس اتاق اصناف کشاورزی ایران در ارومیه گفت: آذربایجان غربی دارای ظرفیتهای بالقوه فراوانی در بخش کشاورزی است و هدف از برگزاری این اجلاس، شناسایی و تقویت این ظرفیتها و تبدیل آنها به فرصتهای بالفعل توسعهای است.
وی ابراز امیدواری کرد: با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، اقدامات مؤثری برای توسعه بخش کشاورزی و حمایت از بهرهبرداران این استان و کشور انجام شود.