به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، امید رفیعی درجلسه قرارگاه مدیریت مصرف و پایش انرژی استان گفت: هم اینک مصرف حدود ۷۵ درصد از مشترکان خانگی قم زیر الگو یعنی کمتر از ۶۰۰ کیلو وات است خوش‌مصرف به شمار می‌روند در صورتی که امسال ۱۰ درصد مصرف خود را کاهش دهند از پاداش ۳۰درصد برخوردار می‌شوند.

مدیرعامل شرکت برق استان قم افزود:بارعایت موارد بهینه سازی از جمله روشن نکردن همزمان وسایل برقی در زمان اوج مصرف یا استفاده از ماشین لباسشویی در ساعات ابتدایی روز می‌تواند کاهش ده درصدی برق را همراه داشته باشد.

اکبربهنامجو استاندار هم به تعویض لامپ‌های روشنایی سطح شهر اشاره کرد و گفت: در پایان هفته همه لامپ‌ها ال‌ای دی خواهد شد و این اقدام باعث کاهش مصرف ۱۲ مگاواتی برق در سطح استان می‌شود.

در این جلسه که نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی حضور داشتند محمد منان رئیسی یکی از نمایندگان قم گفت: افتتاح نیروگاه‌های خورشیدی روز‌های آینده از اقدامات استان برای تولید مصرف برق است که می‌تواند به افزایش ۸ درصدی برق استان کمک کند.