مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان به کشاورزان توصیه کرد: برای حمل بار محصولات خود از طریق شرکت‌های حمل و نقل اقدام کنند و حتما بارنامه داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، عادل مصدقی با بیان اینکه کشاورزان تخلفات حوزه حمل و نقل محصولات کشاورزی را به سامانه ۱۴۱ گزارش کنند افزود: کشاورزان حتما در صورت تخلف شماره پلاک ناوگان از مبدا و مقصد را به این سامانه اعلام کنند.

او با بیان اینکه تاکنون گزارشی در مورد تخلفات حمل و نقل محصولات کشاورزی صورت نگرفته افزود: از زمان اعلام تخلف به سامانه ۱۴۱ تا زمان پاسخگویی، کمتر از ۲۴ ساعت زمان می‌برد و مستندات مبنی بر اینکه تخلف اتفاق افتاده به کمیسیون رسیدگی به تخلفات رانندگان و شرکت‌های حمل و نقل ارجاع داده و در صورت احراز نخلف، منجر به صدور رای مبنی بر جبران خسارت می‌شود.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان ادامه داد: حتما برای جابجایی محصولات کشاورزی از شرکت‌های تامین ناوگان حمل و نقل اقدام کنند و بارنامه (که سند رسمی حمل محسوب می‌شود) داشته باشند و همچنین همه مشخصات در این سند ثبت شده باشد.