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صرفه جویی ضامن بقا

به گفته کارشناسان استفاده از لوازم کاهنده ۳۰ درصد مصرف آب را کاهش می‌دهد. این رقم برای شیرآلات قدیمی به ۵۰ درصد نیز می‌رسد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۷- ۱۹:۳۳
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برچسب ها: صرفه جویی ، مصرف بهینه آب ، مصرف بهینه انرژی
 