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وزیر امور خارجه ترکیه تأکید کرد که رژیم صهیونیستی برای تضعیف یا به شکست کشاندن مذاکرات آمریکا و ایران نهایت تلاش خود را انجام میدهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از شبکه المیادین، «هاکان فیدان» وزیر امور خارجه ترکیه تأکید کرد: از دیدگاه اسرائیل هر گونه توافق بین آمریکا و ایران به شکل کنونی، به نفع منافع اسرائیل نیست و لذا برای کارشکنی در روند مذاکرات تلاش میکند.
وی افزود: ما از جامعه جهانی میخواهیم که برای تضمین عدم توقف تلاشهای صلح و مذاکرات جاری، بر اسرائیل اعمال فشار کند.
در همین ارتباط دفتر نخستوزیری رژیم صهیونیستی امروز اعلام کرد ارتش این رژیم تحت فرماندهی نتانیاهو و کاتس، حملهای را در ضاحیه جنوبی بیروت آغاز کرد.