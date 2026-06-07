به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از شبکه المیادین، «هاکان فیدان» وزیر امور خارجه ترکیه تأکید کرد: از دیدگاه اسرائیل هر گونه توافق بین آمریکا و ایران به شکل کنونی، به نفع منافع اسرائیل نیست و لذا برای کارشکنی در روند مذاکرات تلاش می‌کند.

وی افزود: ما از جامعه جهانی می‌خواهیم که برای تضمین عدم توقف تلاش‌های صلح و مذاکرات جاری، بر اسرائیل اعمال فشار کند.

در همین ارتباط دفتر نخست‌وزیری رژیم صهیونیستی امروز اعلام کرد ارتش این رژیم تحت فرماندهی نتانیاهو و کاتس، حمله‌ای را در ضاحیه جنوبی بیروت آغاز کرد.