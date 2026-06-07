مرکز قرآن و حدیث آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علی‌ها با هدف توانمندسازی والدین در مسیر تربیت قرآنی و ایجاد پیوند بین خانواده و قرآن کریم، اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی ـ تربیتی به صورت مجازی و رایگان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز قرآن و حدیث حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها ، کارگاه آموزشی – تربیتی «والدین قرآنی» ویژه والدین و مربیان را برگزار می کند.

این کارگاه کاربردی با هدف توانمندسازی والدین و مربیان در مسیر تربیت قرآنی و ایجاد پیوند عمیق و پایدار بین خانواده و قرآن کریم برگزار می‌گردد.

محورهای آموزشی این کارگاه شامل شیوه‌های نوین انگیزه‌بخشی قرآنی در خانواده، تبیین نقش کلیدی والدین در فرآیند تربیت قرآنی، راهکارهای عملی تعامل والدین با مربیان، روش‌های علاقه‌مند کردن کودکان و نوجوانان به انس با قرآن و پاسخ به چالش‌های رایج تربیتی است.

این کارگاه به صورت مجازی برگزار می‌شود و جلسات آن ضبط خواهد شد. به شرکت‌کنندگانی که حداقل دو سوم جلسات را به صورت آنلاین حضور داشته باشند، گواهینامه از مرکز قرآن و حدیث حرم مطهر اعطا می‌شود.

این دوره هر هفته پنجشنبه‌ها ساعت ۸ تا ۹ برگزار می‌شود. علاقه‌مندان برای ثبت‌نام می‌توانند به لینک amfm.ir/kargah مراجعه کنند.