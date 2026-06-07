مرحله نیمه نهایی لیگ حرفه‌ای بسکتبال با برتری تیم مس رفسنجان در دیدار خانگی و تساوی دو تیم نفت و گاز و گل گهر در گچساران آغاز شد.

لیگ حرفه‌ای بسکتبال؛ برد خانگی مس و تساوی نفت و گاز و گل گهر

لیگ حرفه‌ای بسکتبال؛ برد خانگی مس و تساوی نفت و گاز و گل گهر

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت‌های لیگ حرفه‌ای بسکتبال یادواره «امام شهید و شهدای جنگ رمضان» از امروز (یکشنبه ۱۷ خرداد) وارد مرحله نیمه نهایی شد.

دیدار‌های این مرحله به میزبانی گچساران و رفسنجان برگزار شد و دو تیم نفت و گاز گچساران و گل گهر سیرجان به تساوی رضایت دادند و مس رفسنجان هم در دیدار خانگی موفق به شکست حریفش شد.

نتیجه دیدار‌های رفت مرحله نیمه نهایی لیگ حرفه‌ای بسکتبال به این شرح است:

نفت و گاز گچساران ٧١ - گل گهر سیرجان ٧١

مس رفسنجان ٧٩ - نیروی زمینی تهران ٦٨

مرحله نیمه نهایی لیگ حرفه‌ای بسکتبال سه شنبه (۱۹ خرداد) با برگزاری دیدار‌های برگشت پیگیری می‌شود. دیدار‌های برگشت نیز به میزبانی گچساران و رفسنجان برگزار خواهند شد.

برنامه این دیدار‌ها به این شرح است:

سه شنبه ۱۹ خرداد

نفت و گاز گچساران - گل گهر سیرجان (ساعت ۱۶ - گچساران)

مس رفسنجان - نیروی زمینی تهران (ساعت ۱۶ - رفسنجان)

تیم‌های برتر مرحله نیمه نهایی ضمن صعود به فینال لیگ حرفه‌ای بسکتبال، سهمیه حضور در فصل جدید لیگ برتر را هم کسب می‌کنند.