لیگ حرفهای بسکتبال؛ برد خانگی مس و تساوی نفت و گاز و گل گهر
مرحله نیمه نهایی لیگ حرفهای بسکتبال با برتری تیم مس رفسنجان در دیدار خانگی و تساوی دو تیم نفت و گاز و گل گهر در گچساران آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، رقابتهای لیگ حرفهای بسکتبال یادواره «امام شهید و شهدای جنگ رمضان» از امروز (یکشنبه ۱۷ خرداد) وارد مرحله نیمه نهایی شد.
دیدارهای این مرحله به میزبانی گچساران و رفسنجان برگزار شد و دو تیم نفت و گاز گچساران و گل گهر سیرجان به تساوی رضایت دادند و مس رفسنجان هم در دیدار خانگی موفق به شکست حریفش شد.
نتیجه دیدارهای رفت مرحله نیمه نهایی لیگ حرفهای بسکتبال به این شرح است:
نفت و گاز گچساران ٧١ - گل گهر سیرجان ٧١
مس رفسنجان ٧٩ - نیروی زمینی تهران ٦٨
مرحله نیمه نهایی لیگ حرفهای بسکتبال سه شنبه (۱۹ خرداد) با برگزاری دیدارهای برگشت پیگیری میشود. دیدارهای برگشت نیز به میزبانی گچساران و رفسنجان برگزار خواهند شد.
برنامه این دیدارها به این شرح است:
سه شنبه ۱۹ خرداد
نفت و گاز گچساران - گل گهر سیرجان (ساعت ۱۶ - گچساران)
مس رفسنجان - نیروی زمینی تهران (ساعت ۱۶ - رفسنجان)
تیمهای برتر مرحله نیمه نهایی ضمن صعود به فینال لیگ حرفهای بسکتبال، سهمیه حضور در فصل جدید لیگ برتر را هم کسب میکنند.