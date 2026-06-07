آغاز اردوهای انتخابی تیم فوتبال جوانان زیر نظر حدادیفر
نخستین اردوی انتخابی تیم فوتبال جوانان زیر نظر سرمربی جدید از سهشنبه در ۲ گروه برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، پس از انتخاب قاسم حدادیفر به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال جوانان، قرار است این تیم ۱۹ تا ۲۳ خرداد، ۲ مرحله اردوی انتخابی را در تهران پشت سر بگذارد.
اسامی گروه اول که بازیکنانش باید ۱۹ تا ۲۱ خرداد در اردو حاضر شوند، به شرح زیر است؛
اسامی گروه دوم که بازیکنانش باید ۲۱ تا ۲۳ خرداد در اردو حاضر شوند، به شرح زیر است؛
تیم جوانان کشورمان در گروه C مرحله انتخابی جام ملتهای زیر ۲۰ سال آسیا در کنار ویتنام، کره شمالی و فلسطین قرار گرفته است و باید در ویتنام به مصاف حریفانش برود.
مسابقات مقدماتی ۳ تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ برگزار میشود و در پایان تیمهای صدرنشین همراه با هفت تیم برتر دوم گروهها جواز حضور در مرحله نهایی جام ملتها را کسب خواهند کرد.